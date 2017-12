Richard Dixon: “Volvería al Águila contra mi voluntad”

El panameño Richard Dixon confirmó que la dirigencia del Águila ya le canceló tres meses de deuda salarial y que ahora solo le debe lo correspondiente a 38 días de trabajo, pero no sabe qué pasará con su futuro, pues aún tiene un año y medio más de contrato con los emplumado.

Dixon espera cobrar el dinero que aún le deben y asegura que si el trámite no fuese expedito volverá a demandar ante la FESFUT al plantel migueleño. Ya tuvo que hacerlo una vez para poder cobrar los tres meses anteriores de salario.

"De la voluntad de ellos no me quieren pagar, pese a que tengo un año y medio de contrato con el plantel. No se por qué tardan para tomar una decisión. El retraso en los pagos ha hecho que yo me demore en pagar mis cosas en Panamá. Casi me quitan mi casa acá en Panamá. También sacaron a mis hijos de la escuela. Tuve que pagar muchas cosas sobre intereses", declaró Dixon desde su tierra natal.

¿VOLVERÍA AL EQUIPO?

Por otra parte, el zaguero no sabe cuál será su futuro para el próximo torneo, pues tiene contrato para tres torneos más.

"Esto es injusto. Nadie vive sin sueldo en sus bolsillos. Yo no quiero seguir en Águila. lo haría en contra de mi voluntad. Hasta ahora no me han enviado boleto para poder comenzar la pretemporada. No me han dicho cuándo tengo que viajar a El Salvador para realizar la pretemporada. Yo no puedo romper mi contrato. Volvería al Águila en contra de mi voluntad", apuntó.

Dixon llegó a las filas naranja y negro en junio de este año, recomendado por el seleccionador canalero Hernán Darío Gómez.