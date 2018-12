Richard Mercado: “En Águila ya saben cómo juego”

Ansioso. Así se declara el delantero ecuatoriano Richard Mercado, uno de los nuevos extranjeros del Águila para el Clausura 2019.

El suramericano habló desde su país con EL GRÁFICO para decir lo que cree que puede aportar a los emplumados. Se declara como un jugador que cree en lo colectivo antes de lo individual.

El ecuatoriano llegará el miércoles 26 de diciembre para ponerse a las órdenes del timonel Carlos Romero. Llega procedente de Puerto Viejo, de la segunda división de Ecuador.



¿Cómo toma esta nueva experiencia de jugar fuera de su país?

Primeramente agradecido con Dios y con la gente que hizo posible esto. Estoy muy expectante. Gracias a Dios se me da esa oportunidad de volver a emigrar. Contento y a la vez muy tranquilo. Estamos un poquito ansiosos por conocer y estar allá. La verdad es que no conozco mucho. Quiero trabajar ya en esta temporada.

¿Viene adaptado a jugar cualquier sistema, uno o dos delanteros?

Sí. El profesor (Carlos Romero) ya ha visto mi perfil, ya me conoce. Sabe cómo juego. Yo no tengo problemas. Juego como él lo requiera. Si hay que jugar con dos delanteros, es algo que se trabaja y listo . En Uruguay siempre jugué con sistema de 4-4-2 en Wanderers. Ahora es otra experiencia, nuevo club, nuevo país, nuevas costumbres. Sé que Águila es un club grande.

¿Conoce a Joaquín Vergés y Waldemar Acosta, porque usted tuvo un paso por el balompié uruguayo?

Vergés jugo en Wanders. Jugó en Montevideo. Es muy querido en ese club. El utilero de Wanderers me dijo que me voy a llevar bien con Vergés. También conozco a Waldemar.

¿El hecho de que Águila no haya logrado el pase a semifinales en el último torneo genera un compromiso mayor para ustedes que llegan por primera vez?

Esto es fútbol. Yo voy con la expectativa de lograr cosas grandes con este equipo, de volver otra vez a lo que era Richard Mercado internacionalmente. Espero sumar para el equipo. Estoy agradecido en los lugares en los que he estado. Esta es una linda oportunidad y de una dije que iba. Es un nuevo reto. Espero hacer mi papel, de la mejor manera, con la bendición de Dios. Siempre me ha gustado trabajar con seriedad. Sé que Águila es un equipo grande que ha logrado muchos títulos. Tiene buena hinchada. Tiene buenos fundamentos a escala institucional. No clasificar a semifinales en el último torneo no lo hace desmerecedor de lo que ya es.

¿Viene comprometido a romper con esa sequía de seis años sin título en Águila?

Yo voy con el objetivo de trabajar en grupo. Tanto hablar y a veces no se logra nada. Entonces, mejor es mantenerse callado, para que las cosas se vayan dando firmemente. Voy con ese objetivo de hacer las cosas de la mejor manera posible. Espero ayudar, aportar lo mío. Dentro del campo de juego no tengo problema en bajar a defender. Esto se logra en equipo. No me desespero por quién haga el gol. Si me toca asistir, lo haré. Me gusta ayudar al compañero. En un equipo ganamos todos. Si veo a un compañero en mejor posición, que no tenga la duda de que yo se la voy a dar. Hay que llegar allá y ver cuáles son los planes.



¿Se declara más como un asistidor dentro del área?

Es que si estás de espalda al arco rival y ves a un compañero, de ley tenés que dársela. En mí no está que solo gane yo, sino que todo el equipo. Hay que tratar de meter todas las que me quedan.

¿Viene con ritmo de competencia o acá habrá que ponerse al día?

El torneo de serie B de Ecuador terminó el 25 de noviembre. Por mi parte he estado trabajando en el gimnasio. Gracias a Dios, estoy bien.