Rivera, interino en el Águila, revela que "el equipo no tenía confianza"

Santos Rivera entrenó al Águila durante la semana para dirigir de manera interina al equipo emplumado en el partido que ganaron 1-0 al Santa Tecla y según su valoración, el triunfo se quedó en casa porque el plantel de jugadores recuperó "la confianza".

El estratega fue directo en señalar que "el triunfo nos dejó un sabor importante, era necesario ganar, nos deja (de ganancia) que el equipo pudo recuperar la confianza... La confianza que no se tenía, nos deja también una lección que le ganamos a un buen equipo. El Santa Tecla es un buen equipo, maneja bien los tiempos, hablamos que sería un equipo ordenado, que lucharíamos de principio a fin y nos deja una sensación muy importante".

Rivera entrenó al equipo junto a Kilmar Jiménez para enfrentar al Santa Tecla, mientras se incorpora el argentino Daniel Messina, nuevo timonel del equipo, ratificado por la junta directiva oriental.

"Ya no nos podemos dar el lujo de dejar ir puntos ni de visita ni de local, el equipo debe tomar una idea futbolística de ir a proponer a dónde juega, en cualquier cancha que se pare. Era importante ganar porque sumamos ante un rival directo y era importante ganar ", añadió Rivera.

Restan cinco fechas y según el míster "la calidad está, hablamos con los jugadores que disfrutaran el fútbol, que jugaran, que demostraran la calidad porque hay un gran grupo de jugadores y capacidad, ante el Santa Tecla demostraron de lo que están hechos", enfatizó.

"El reto cada partido es mejorar, sería mentiroso decir que con esto (triunfo y llegar a 24 puntos) nos alcanzará (para clasificar) , los jugadores y cuerpo técnico no deben darse por satisfechos, se debe mejorar en muchos aspectos, como en definición de los goles" , concluyó.

FALTA TRABAJO

El portero Benji Villalobos, también admitió que el plantel de jugadores estaba desmotivado "más que en lo futbolístico era en lo anímico (el problema), se nos vio una actitud completamente diferente".

Profundizó que "no la veníamos demostrando anteriormente, fue un reflejo que nos defendimos atacando, así tiene que ser. Arriesgamos más, tuvimos muchas opciones de gol, eso nos deja un gran sabor de boca porque durante la semana hicimos esa propuesta de ir hacia adelante sin miedo".

Desde la fecha 13, triunfo de visita ante el Once Deportivo (0-1), el Águila no cerraba sin goles en contra los partidos "el Santa Tecla no llegó a nuestra portería porque nos defendimos bien, eso habla de nuestra actitud, si creemos en nosotros, conseguiremos cosas importantes", concluyó el cancerbero.