Roberto Campos: “Herrera me pidió dinero para firmar la nueva cesión de categoría”

El dirigente Roberto Campos, administrador deportivo hasta ayer de la categoría de Audaz, aseguró en el programa radial Güiri Güiri al Aire que el rompimiento de la cesión de derechos de dicha categoría, por parte de Juan Pablo Herrera, ha sido porque Campos se negó a pagar cierta cantidad de dinero para avalar el cambio de nombre y sede del equipo, bajo una nueva sociedad.

El pago en concreto era para obtener la firma que avalaba, primero, el traspaso de los derechos de la categoría que obtuvo el 3 de enero de parte de la Sociedad C.D. Audaz S.A. de C.V. a la nueva sociedad Once Deportivo y, segundo, aceptar el cambio de nombre y el traslado del equipo hacia la ciudad de Ahuachapán.

“Cuando ellos (la sociedad anónima de Herrera) se enteran de los tres patrocinadores que tengo y que además me quiero llevar al equipo hasta Ahuachapán, ellos comienzan hablar de cifras, de dinero, me pidieron dinero a cambio que me firmara ese documento para ceder la categoría a la otra sociedad que se ha creado, llamada Once Deportivo”, aseguró el dirigente.

Campos afirmó que “francamente es un tema en el cual está claramente en juego la falta del pudor, la dignidad y la ética que toda persona debe poseer. EL GRÁFICO tiene en su poder los documentos en los cuales explica bien este problema y que la gente pueda entenderlo. Estoy traspasando o cediendo como Roberto Campos a una sociedad (anónima) llamada Once Deportivo y la FESFUT no permite eso, pero ellos sí permitieron en el 2017 que Juan Pablo Herrera le traspasara esa cesión de categoría de manera personal a la Sociedad C.D. Audaz S.A. de C.V.".

"Lo más extraño es que ese documento fue firmado en octubre de ese año cuando el torneo estaba ya en curso, hay cosas que ver, el comportamiento del Comité Ejecutivo de la FESFUT, (que) no puede actuar de esa manera”, declaró.

El dirigente confirmó que “el equipo le pertenece a Juan Pablo Herrera como persona natural y lo inscribe de esa manera en el 2017 ante la FESFUT, pero en la marcha de ese torneo le cede a una sociedad que él mismo crea y la misma FESFUT se lo avala, algo que a mí no me está permitiendo hacer”, se quejó.

ATRASO DE UN MES

Sobre un párrafo que externa la nota firmada por Juan Pablo Herrera hacia su persona donde agradece su gestión y que será el fútbol el que lo recompensará, Campos dijo que “me pongo a pensar de todos los gastos que se han hecho ya que solo se le debe un mes, significa que se le ha pagado en los meses anteriores porque el músculo fuerte es un patrocinador de una compañía telefónica y que no ha aportado el dinero por problemas como el actual”.

“Todo el mundo sabe que he pagado y me he hecho cargo de este equipo que se inscribió gracias a mí, he pagado 49 mil dólares, el monto era más, les dije a los jugadores en ese momento que era lo que había para pagarles y que lo aceptaran”, indicó.

“Me reuniré con don Hugo Carrillo como presidente y representante legal de la FESFUT para preguntarle si él está avalando todo esto. Quiero saber eso a fin de conocer las razones por la cual no me está permitiendo hacer un movimiento legal tal como el señor Juan Pablo Herrera hizo en el 2017”, finalizó.