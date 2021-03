Roberto Domínguez: "Hay presión por ganar"

El defensor Roberto Domínguez es consciente que en los últimos enfrentamientos la selección de El Salvador no ha tenido el rendimiento esperado. Aún así, considera que se ha trabajado bien para buscar los tres puntos este jueves frente a Granada en el inicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Domínguez destacó que hay presión por ganar, debido a que la selección cuscatleca espera llegar a la otra fase y para ello deben empezar con el pie derecho.

"Feliz porque en la selección es donde uno siempre quiere estar. No he tenido la oportunidad de jugar con el equipo y me ha afectado un poco pero uno viene con las mejores expectativas, con muchas ganas. Si me toca jugar quiero hacerlo de lo mejor posible", dijo Domínguez.

"Siempre hay presión por ganar porque somos una selección que a veces hemos dejado mucho qué desear. Vamos tratando de elevar el nivel y el jueves tenemos la oportunidad de ir levantando. La presión siempre está ahí porque representamos a todo el país", agregó.

Para este defensor que ha militado en equipos como Juventud Independiente, Santa Tecla, FAS en el país y Whitecaps (Canadá), Bolívar (Bolivia) y Partizani (Albania), la misión es clara: ganar. Para eso han trabajado y no esperan menos que salir este jueves con los tres puntos bajo el brazo.

"El resultado que queremos es ganar. Eso será importante. El partido más importante es el que se juega primero. Tenemos jugadores con calidad, con buen pie y eso será fundamental. Tenemos que evitar ir al choque contra ellos y sabemos que el juego aéreo lo manejan bien

Domínguez dijo estar pendiente de la Preolímpica, pues él formaba parte de ese grupo pero finalmente estuvo en la convocatoria para la azul mayor. Este zaguero tiene amplia experiencia en selecciones menores y por ello "sé que vamos a dar una doble alegría al pueblo salvadoreño".

SIN MINUTOS

Domínguez se refirió al hecho que aún no ha jugado con su club, Partizani Tirana, de la liga superior de Albania. El zaguero dijo que aspectos como el idioma y la diferencia de horario le han afectado aunque confía en que pueda mostrar sus cualidades muy pronto.

"Me costó mucho el cambio de horario, son siete horas de diferencia y es complicado. Luego pues el idioma, que es el albanés y también se habla inglés y yo pues poco con eso. Creo que eso me ha costado para entenderme con el cuerpo técnico y compañeros. He participado en las convocatorias pero aún no he tenido minutos", indicó.