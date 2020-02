Roberto Domínguez "Será importante para mi currículo jugar Copa Libertadores"

Roberto Domínguez disputó el miércoles su primer juego como titular en las filas del Bolívar, de la primera división boliviana. Lo hizo así para hacer historia ante Aurora, donde milita su paisano, Erick Rivera. Por primera vez en la liga de aquel país suramericano se enfrentaron dos jugadores cuscatlecos en un mismo partido. Domínguez quiere seguir convenciendo a su entrenador, Claudio Vivas. El zaguero salvadoreño también apunta a jugar Copa LIbertadores de América. Su equipo debutará el 4 de marzo próximo contra un rival por definir. Luego debe medirse ante el Tigre argentino y Palmeiras, de Brasil.

¿Cuánto valora haber sido titular por primera vez con Bolívar, de la primera división de Bolivia, en juego ante Aurora, este miércoles?

Contento por el trabajo que hicieron los compañeros y por la victoria, principalmente, que era lo que necesitábamos. Estamos motivados para seguir en la lucha por un puesto en la titular, que no es nada fácil.

¿Qué sensaciones le quedan desde este miércoles por haber hecho historia en el balompié boliviano, por haber jugado en contra de su paisano, Erick Rivera, del Aurora?

Eso estaba hablando después del juego con la gente de prensa de Bolívar, que era la primera vez que era la primera vez que se enfrentaban dos salvadoreños acá en Bolivia. Nunca antes hubo dos salvadoreños como titulares en el mismo partido. Eso es grato para uno, como salvadoreño. Es importante para abrir puertas para la liga de El Salvador.

¿Cómo manejó las jugadas en las que le tocó marcar directamente a Erick Rivera?

Hubo muchas jugadas en las que nos tuvimos que enfrentar cara a cara. Hubo roces, pero somos jugadores profesionales. Fuera de la cancha somos amigos, pero dentro de ella cada uno defiende su institución. Hubo fuertes peleas por todos los balones, pero sin mala intención de parte de los dos.

¿Qué impresión le queda hasta este momento sobre la liga boliviana?

Que hay una dura pelea en todos los equipos en este torneo. Hay un nivel mucho más alto, las cancha son mejores. Creo que es muy diferente a la liga de El Salvador, en el trato al jugador es distinto. La competencia es mucho más exigida. Acá el fútbol se vive diferente. Me he quedado sorprendido de cómo la gente vive el fútbol. En El Salvador solo son dos o tres equipos que la gente vive bastante: Alianza, FAS y Águila. Acá todos los equipos tienen su afición y son muy exigentes. Los jugadores de acá de Suramérica viven el fútbol a tope y voy aprendiendo de eso. A parte de que es mi trabajo, es lo que más me gusta.

Jugar en Bolivia ahora le permitirá ir a Copa Libertadores, desde este 4 de marzo. Qué significa eso para usted?

Estoy acomodándome en un cien por ciento, para el otro mes tener la posibilidad de jugar en Copa Libertadores. Estoy con muchas ganas de jugar esa copa. Esperamos lograrlo y poder sumar minutos en algo que ningún salvadoreño ha hecho. Será importante para mi currículo jugar en Copa Libertadores. Eso me ayudará en mi crecimiento.

¿Cómo ve el grupo de Bolívar en Copa Libertadores contra del Tigre argentino y Palmeiras, de Brasil?

Esos dos equipo son grandes y nosotros somos el equipo más grande de Bolivia y estamos para grandes cosas, De visita, esos rivales van a ser muy duros, independientemente del rival que se meta como cuarto en el grupo. Tenemos que ganar partidos acá y no regalar puntos fuera de casa.

¿Cómo está manejando jugar como local en el Hernando Siles, de La Paz, a 3,640 metros sobre el nivel del mar?

Se siente la diferencia con respecto a El Salvador. Desde que te bajás del avión sentís la falta de oxígeno. Tengo más de un mes de estar acá, trabajando lo aeróbico. Ya estoy en un 90 por ciento acomodado a la altura de Bolivia y a todas sus cosas.

¿Qué le ha pedido el técnico argentino, Claudio Vivas, para que usted haga dentro del campo?

Hasta el momento está contento con mi trabajo. Hay cosas por corregir, me ha dicho, pero esas las vamos a corregir luego, cuando sea semana larga. No hemos tenido mucho tiempo ahora, porque estamos jugando miércoles, sábado, miércoles, sábado. Hay poco tiempo para trabajar, para recuperar. Creo que cuando venga semana larga, vamos a hablar. Es un técnico que habla mucho con el jugador.



¿Con qué selección jugará en marzo, la mayor o la sub 23?

Yo estoy dispuesto para jugar con cualquier selección. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar con la mayor y con distintas selecciones juveniles. Entonces, se está analizando a dónde le puedo aportar más de parte de los técnicos, mi representante que es Celbin Díaz y Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT. Hay que esperar nada más a ver qué se decide.

¿Cómo ve el grupo de la preolímpica con Honduras, Haití y Canadá?

Es un grupo complicado. Hay que ir con lo mejor que se tiene en el país. Podemos avanzar, solamente es que de creerla que se puede lograr. Hay muchos jugadores de primera división que son importantes para esta selección sub-23 y que deben estar ahí.