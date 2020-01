Roberto Domínguez aspira a la titularidad en el fútbol de Bolivia

Roberto Domínguez, futbolista salvadoreño, sigue trabajando en la pretemporada del Bolívar, su nuevo club en la primera división de Bolivia.

Al defensa nacional le cautiva jugar en esa liga suramericana, pero lo entusiasma más la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. Domínguez entiende que a escala mundial es un certamen importante.

"La Copa Libertadores es una competencia que todo futbolista desea jugar, todos quieren estar ahí. Yo tengo que trabajar para ello en un grupo ya conformado y buscar ser titular acá para que Dios me bendiga de esa manera, con jugar Libertadores. Vamos a trabajar el doble para poder jugar", dijo el defensor, desde Bolivia, en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, todo va bien en el Cono Sur para el zaguero, que por ahora no puede trabajar con la sub-23 nacional, debido a que está de lleno con Bolívar.

"Ya llevo casi una semana de entrenamiento, me estoy acomodando al clima de la ciudad (La Paz, con una altura de 3 mil 640 metros sobre el nivel del mar), el camerino me ha recibido bien. Tengo compañeros de mucha experiencia, de los que espero aprender mucho. Acá en La Paz se siente la diferencia, la presión, la falta de oxígeno", comentó el zaguero, ex de Santa Tecla.

"A las selecciones que vienen a jugar acá siempre les cuesta. La altura es un factor determinante", dijo el zaguero cuscatleco.

LA EXPERIENCIA EN LA AZUL

Por otra parte, Domínguez admitió que trabajar de lleno con la selección absoluta en 2019 le ha servido de mucho en esta nueva oportunidad en el exterior: "Haber jugado todos los partidos me ayuda a crecer mucho más, me ayuda a aprender del cuerpo técnico de selección y de los compañeros que están ahí", apuntó el defensor de 22 años.

Domínguez también espera seguir en el radar de selecciones en este 2020 y aguarda por un llamado al equipo sub-23, que competirá en el Preolímpico de CONCACAF del 20 de marzo al 1 de abril, por uno de los dos boletos a Tokio 2020.

"Casi se juntan lo del Preolímpico con las fechas FIFA de marzo, tengo que ver cómo será ahí la situación. Creo que la sub-23 puede llegar bien al torneo eliminatorio, hay muchos jugadores de primera división, con más rodaje. Esperamos hacer un buen papel en México, si se me da la oportunidad de ir con esta sub-23", auguró el ahora defensor del Bolívar.