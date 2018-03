Roberto Domínguez tiene oferta en el fútbol de Colombia

Lee también

El zaguero del Santa Tecla Roberto Domínguez no tuvo minutos anoche ante el Alianza, debido a que ya cerró negociaciones con un equipo de Colombia, reveló Ernesto Corti, técnico del Santa Tecla tras terminar el duelo ante Alianza.De acuerdo con el técnico tecleño, horas antes del duelo ante los paquidermos recibió un llamado del agente del jugador para notificarle que no lo utilizara debido a que ya hay un acuerdo para juegue en país cafetero.“Tengo entendido que se va a un equipo de Colombia. Y lo que entiendo es que el agente que lo adquirió me pidió que ya no jugará, porque viajará en los próximos días para allá”, expresó Corti, quien no precisó el equipo que pretente al jugador.Sin embargo, al consultarle a Domínguez sobre la posibilidad, negó que tenga todo listo para viajar a tierras cafeteras. “Ahorita no hay nada, solo son rumores como sucedió con Bryan Tamacas. No hay nadie serio. Si se me acercan podemos negociar”, expresó Domíguez.