Roberto Domínguez ya es el defensa con más goles a nivel sub 20

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="pt" dir="ltr">GOAL El Salvador, Roberto Domínguez No. 3 | <a href="https://twitter.com/fesfut_sv">@fesfut_sv</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bermuda?src=hash">#Bermuda</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CU20CRC?src=hash">#CU20CRC</a> <a href="https://t.co/YdHPYiCkX3">pic.twitter.com/YdHPYiCkX3</a></p>— CONCACAF Español (@CONCACAFEspanol) <a href="https://twitter.com/CONCACAFEspanol/status/834540503160877056">22 de febrero de 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lee también

Los dos goles que suma Roberto Carlos Domínguez en el Premundial sub 20 de San José, Costa Rica, lo convierten en el hombre gol de la selecta juvenil en la eliminatoria de CONCACAF y también en el defensa con más goles en una selección sub 20 cuscatleca.El registro de goles de Domínguez con la sub 20 no solo lo convierte en uno de los nueve defensores nacionales que ha anotado gol en el combinado juvenil en los últimos 30 años, también empató la misma cantidad de goles que ostenta el zurdo Juan Barahona, su compañero en el plantel tecleño y exmiembro de selecciones juveniles.El actual capitán de la sub 20 ha anotado sus goles en tres procesos distintos en dicha categoría. Primero bajo la batuta de Mauricio “Tuquito” Alfaro, en el 2014 y 2015, y actualmente con el colombiano Eduardo Lara.Domínguez le ha anotado sus goles a Belice (en la eliminatoria de la UNCAF en el 2014), dos más a Panamá y Nicaragua (en la eliminatoria UNCAF de 2015) y sus dos goles en el actual Premundial que se celebra en San José, ante los anfitriones y contra Bermudas.Domínguez, que también es miembro de la selección nacional mayor, se ha convertiro en un líder tanto en la zona baja como en ataque y si sigue a ese ritmo podría algún día alcanzar el registro de Alfredo Pacheco, quien ha sido el defensor con más goles en una azul y blanco absoluta.DEFENSAS GOLEADORESEstos son los defensores sub 20 que han anotado goles en competencias oficiales de la CONCACAF desde 1998 a la fecha.JUGADOR GOLESRoberto Domínguez 5Juan Barahona 5Alexander Larín 2Oliver Ayala 1Bryan Tamacas 1Nelson Moreno 1Geovanie Zavaleta 1Ibsen Castro 1Kevin Ayala 1