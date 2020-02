Roberto Hernández: "Fue una experiencia buena competir indoor"

Cuando Roberto Hernández terminaba su temporada outdoor en octubre, competía en eventos bajo techo (indoor), pero notaba, según contó, ciertas deficiencias en su técnica. Uno de sus objetivos siempre fue tirar en esos eventos, pero la falta de apoyo lo frenaba.

Luego de su medalla de oro en Lima 2019, el INDES le ofreció apoyarle en las competencias que él decidiera y el arquero se decantó por tirar en tres de las seis fechas de la Copa del Mundo bajo techo. Fue una experiencia que lo marcó en su carrera, que le dejó muchas lecciones, buenas y malas. En esta entrevista hace una evaluación de su desempeño.

¿Cómo decide empezar a competir en eventos bajo techo?

De octubre a febrero yo terminaba mis competencias y cuando iba a Las Vegas (Estados Unidos) y competía con los arqueros en eventos bajo techo yo notaba que tenía deficiencias con los atletas de alto nivel. Yo tiraba en el país, pero no estaba preparado para ese nivel, sin embargo, yo creía que lo podía tener si tenía la preparación para esas competencias. Cuando el INDES dijo que me iba a apoyar, yo les dije que uno de mis objetivos eran los eventos indoor, así que participé en tres de las seis fechas de la Copa del Mundo más un evento más que no era parte de la Copa. Dos de esos eventos fueron en diferentes formatos (diferencias en las flechas y el 10 más grande). El de Las Vegas (última fecha) fue de los eventos más beneficiosos para mí.

¿Qué dificultades encontró en las competencias indoor?

Primero, la logística. Cuando se compite bajo techo cada arquero debe gestionar por su cuenta hotel, alimentación, inscripciones, el pago de las mismas… cada quien ve cómo hace y es más complicado. Otra de las dificultades es la cantidad de gente que compite. En los eventos outdoor van cuatro por país, pero en los bajo techo no hay límite de competidores, gente con un buen nivel. Otro detalle con que el que me topé fue el ajuste del arco, es un poco más complicado, se requiere de más ciencia ajustarlo, al igual que la flecha. Es diferente a las competencias outdoor.

¿Qué fue lo que más disfrutó de la temporada bajo techo?

Darme cuenta que soy competitivo, que voy a cualquier parte del mundo y la gente me muestra su respeto, a mí y al país, por mi trayectoria, que se me considera que soy un rival a vencer, alguien que puede ganar, que la gente reconoce mi nivel. Cuando estoy listo para tirar me doy cuenta que puedo ganar, que sé que puedo ganar.

¿Su nivel no ha bajado desde Lima o antes?

En realidad vengo con buen nivel desde Barranquilla (Juegos Centroamericanos y del Caribe, medalla de oro). Tuve un clic mental, de creérmela que de que sí puedo, desde Lima (medalla de oro panamericana). El nivel bajo techo es muy alto y quizás la gente no podría entender que quizás ganar otra medalla no será nada fácil… mi deporte es muy particular, es muy difícil de competir. Sin embargo creo que estar entre los 10 mejores arqueros del mundo es algo muy positivo, algo para celebrar y ese es mi objetivo.

¿Qué es lo que no le gustó de la temporada?

Tirar la ronda clasificatoria en Nimes (Francia, Copa del Mundo, penúltima fecha, donde quedó 17º) el mismo día de la eliminatoria, fue súper estresante, todo eso pesó el mismo día. Unos amigos me aconsejaron de hacer eso, lo hice, pero me sentí muy sacrificado. Aprendí de esa experiencia.

¿Volvería a competir en esta modalidad?

Si el apoyo continúa, sí. Quisiera volver a repetir estos eventos y seguir mejorando.

¿Qué viene ahora para usted?

Está el Campeonato Panamericano en Monterrey (México) el próximo mes e iremos una delegación de 10 atletas, será bonito porque además es evento clasificatorio para Juegos Olímpicos.

Ese mismo mes también tendremos el Campeonato Nacional. En abril se viene la primera fecha de la Copa del Mundo en Guatemala e iremos unos ocho arqueros, la siguiente es en China, en mayo, pero no se sabe si la harán por lo del coronavirus.

