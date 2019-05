Roberto Hernández irá por el bronce en la Copa Mundial de tiro con arco 

El arquero salvadoreño Roberto Hernández luchará este sábado por la medalla de bronce de la Copa del Mundo de Tiro con arco que se disputa en Shanghái, China ante el turco Evren Cagiran.

Roberto Hernández tuvo opciones de pelear por la presea dorada de la Copa Mundial de tiro con arco, pero perdió en una emocionante semifinal ante el estadounidense Braden Gellenthien. El norteamericano ganó tras realizar 147 puntos, sobre los 146 unidades del cuscatleco.

CLASIFICADO A LA FINAL POR MEDALLA DE BRONCE EN COPA DEL MUNDO!! Después de un gran día en el campo de tiro, con mucho trabajo mental de por medio logré llegar a la final por bronce! Estoy muy feliz con el resultado, y agradezco a todos los que siempre me están apoyando! ������ pic.twitter.com/hKON9AodD7 — Roberto Hernandez (@BobHrdz) 9 de mayo de 2019

El salvadoreño parte como el gran favorito a ganar el metal de bronce tras ser el quinto mejor arquero del ranking mundial, su contrincante, el turco Evren Cagiran llega a esta instancia en el puesto número 26.

El arquero salvadoreño expresó cuales son sus sensaciones previas a la pelea por el Bronce en el Mundial de tiro con arco.

"Estoy muy feliz, sé que mi nivel es bueno, y que puedo llegar a pelear estas medallas, pero muchas veces me complicaba yo solo, o me quedaba corto, creo que poco a poco he aprendido a mejorar en este aspecto y mucho tiene que ver el trabajo mental que se esta haciendo ahora. Así que independientemente del resultado me siento feliz del desempeño que he tenido acá", expresó.

El atleta nacional agregó que no es primera vez que está en estas instancias de un Mundial de tiro con arco y su experiencia podría pesar contra su adversario.

"En el 2015 quedé en segundo lugar en la Copa del mundo en Medellín, y en 2013 gané medalla de bronce en Los Juegos Mundiales, así que ya he estado a este nivel, pero mantenerse en este nivel por varios años no es fácil, y eso es lo que me alegra más", subrayó.

Por otra parte, Roberto Hernández no le quita méritos al turco Evren Cagiran. El cuscatleco respeta a su adversario.

"Siempre hay que ser optimista, me siento que puedo lograrlo, aunque él esta en la final por una razón también y pues en este deporte todo es posible, así que hay que ver qué sucede, pero sin duda creo que tengo oportunidad".

Por último, el "Robin Hood" salvadoreño expresó que en la actualidad su mayor deseo es volver a ver hondear la bandera de El Salvador en el podio.

"Siempre es un orgullo representar al país, y más que hay una posibilidad de que la bandera se muestre en una premiación al otro lado del mundo, eso siempre me llena de orgullo, porque no es fácil para nuestros países lograr algo así, y haré todo lo posible por lograr darle una buena noticia al país".

Roberto Hernández logró entrar en la última etapa del torneo luego de competir entre los mejores 65 arqueros del Mundo.

La final del Mundial de tiro con arco será entre el estadounidense Braden Gellenthien y el rumano Brend Frederickx, quien eliminó en la etapa de semifinales al contrincante de Roberto Hernández.