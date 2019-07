Roberto Hernández será el abanderado para Juegos Panamericanos 2019

El arquero Roberto Hernández Maldona, de la modalidad de arco compuesto, será el abanderado de la delegación de El Salvador en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El anuncio fue hecho esta mañana por el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Eduardo Palamo durante el infrome sobre la participación cuscatleca en la máxima competición continental del ciclo olímpico.

“Estoy super orgulloso, estoy muy emocionado con la noticia. Siempre había sido como un anhelo poder representar a mi pais no solo como deportista sino liderar una delegación", dijo Roberto Hernández desde Berlín, Alemania y a un día de su participación en la Copa del Mundo de tiro con arco.

"Tengo mucha gente a mi alrededor que me está apoyando, no tengo presión, me están haciendo sentir que lo puedo lograr, es un empujón de emociones que me hace sentir mejor, en ves de estar presionado", reforzó el atleta.

También habló de sus expectativas en Lima 2019. "Si lo pensas una medalla de un campeonato mundial sería mejor que el de unos panamericanos, sin embargo, como mi deporte no va a juegos olímpicos, sí, una medalla en los juegos Panamericanos sería lo top, para mí"

Según el Comité Olímpico de El Salvador (COES) en la nómina de candidatos también estuvieron Josselyn Alabí (surf), Adriana Escobar (remo) e Israel Gutiérrez (tiro).

La delegación salvadoreña en Lima 2019 será de 56 atletas de los cuales 29 son hmbres y 27 mujeres. Los Juegos Panamericanos serán del 26 de julio al 11 de agosto en Lima.