Roberto Hernández sigue entrenando en cuarentena

El arquero Roberto Hernández tenía en su agenda varios eventos internacionales estos meses, pero debido a la pandemia del coronavirus estos se aplazaron, lo que trastocó su trabajo, pero no el ánimo. Optó por adaptarse a las circunstancias y decidió trabajar en casa en plena cuarentena.

“Hace ya un tiempo compre un cubo de espuma para tirar y pues eso es lo que he usado para entrenar a 3 metros y más que todo enfocarme en mantener la forma deportiva. Credicomer en alianza con CITIUS, me enviaron una bicicleta estacionaria para hacer mis complementos físicos, así que ahí hemos ido adaptándonos para no perder condición”, contó el salvadoreño.

Uno de los eventos que estaban en su calendario era el Panamericano en México y una de las estaciones de la Copa del Mundo en Guatemala. Ambos se han suspendido y él, como los demás arqueros nacionales, están a la espera de que la federación internacional los reprograme en función de cómo vaya desarrollándose el coronavirus en el mundo.

“Pues actualmente todo está cancelado o suspendido, al menos todo hasta julio a nivel internacional. Hemos recibido una notificación que habrá un reajuste en el calendario en los próximos días, entendemos que al menos una Copa del Mundo no se realizara”, comentó Hernández. “Por el momento todo es muy incierto aún. No sabemos nada aún, pero es posible que sí se realicen un par de eventos internacionales”, contó.

El nacional dijo que la Copa del Mundo en Guatemala podría realizarla Colombia y la que estaba en Berlín otro país; el Panamericano se mantendría en México, pero todo esto no es oficial.

A Roberto, como a la mayoría de atletas les pasó factura en su preparación las medidas para prevenir en la expansión del coronavirus. “Prácticamente se perdió todo el trabajo realizado desde octubre. Yo empecé con la temporada bajo techo para prepararme para la temporada de aire libre y este parón rompe todo lo que se había hecho… es prácticamente volver a empezar y reajustar la planificación”.

Sobre los Juegos Olímpicos, pospuestos para el próximo año, el arquero medallista de oro en Lima 2019 dijo: “Era lo mejor y lo más apropiado. Los atletas pueden prepararse de manera adecuada. Se exponían mucho en cuanto a la salud. Creo que un año es un tiempo mínimo para poder prepararse”.

ESPERANZA

El tiempo en cuarentena es difícil de sortear, sin embargo, Roberto está consciente de que no hay otra forma para combatir al COVID-19. A él le ha costado lidiar con la situación, pero dijo que todo vale la pena.

“Pues lo voy manejando bien. Creo que, como todos, tenemos momentos difíciles, pero sin duda hay gente que tiene situaciones más complicadas y pues eso te hace reflexionar y tomar fuerzas para seguir y pensar que es por el bien de todos”, detalló.

Además, mandó un mensaje a las personas a que se mantengan con esperanza de que pronto pasará la crisis sanitaria. “Hay que tener paciencia, mucha fe, tranquilidad y solidaridad para salir adelante y empujar todos al país lograr que todo mejore y nos recuperemos lo más pronto posible de esto”.