Roberto Membreño: “Tenemos experiencia para ir al Mundial”

Lee también

Roberto Membreño es una de las insignias de la selección nacional de fútbol playa. Ha estado en el proceso desde el inicio y ha jugado todos los Mundiales.En Bahamas sueña con conseguir el quinto pase a una Copa del Mundo y tiene claro la responsabilidad que eso implica.En este Premundial pienso que las selecciones serán carroñeras, porque te querrán desconcentrar. Pero igual nosotros tenemos experiencia para poder jugar y ojalá el objetivo principal sea clasificar y lo logremos.Todos los rivales se están preparando para un boleto. Creemos que ahí tenemos a Costa Rica en nuestro grupo, es una selección que siempre nos ha complicado. De hecho es la culpable de que nosotros no fuésemos al Mundial pasado. Nosotoros lo vamos a enfrentar como lo enfrentamos en la Copa UNCAF y ojalá se nos den las cosas. No hay partido que perder, vamos a muerte, solo nos toca ganar y ganar, y primeramente Dios lo logremos.Nosotros siempre sentimos presión, porque el país y el aficionado te lo exige. Pero afuera uno se siente más libre y no tenemos una presión como la que se tiene al jugar en casa. Siempre lo hemos logrado (el boleto) fuera de nuestro país y ojalá las cosas nos salgan bien.De hecho si es una exigencia doble, ya que dejamos ir la clasificación en el Premundial pasado, cuando jugamos en casa. Hubiese sido bonito lograrlo (en 2015) poque la gente hubiera celebrado con nosotros. Por eso hoy que vamos fuera del país tenemos una responsabilidad doble, porque si no se llegase a lograr está clasificación la seleción perderá mucho anímicamente.