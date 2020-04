Roberto Nochez: El futbolista que se convirtió en músico

Como todo niño, Roberto Nochez buscaba ser un futbolista profesional en El Salvador, incluso formó parte de la selección sub-17 en el año 2001 y estuvo a punto de representar al país en un Premundial que se realizó en Misuri, Estados de no ser por una lesión que lo descartó para siempre del balompié.

Sus inicios como futbolista se remontan a la escuelas municipales de Santo Tomás, al sur de la capital donde empezó a jugar desde los cinco años en la posición de portero; a sus 16 años, jugando para la academia La Chelona Rodríguez fue convocado para formar parte de la selección sub-17 que precisamente dirigía el técnico nacional Armando Contreras Palmas.

Dentro de esa selección estuvieron nombres como Aníbal Parada, Carlos Carrillo, Alexander Escobar, Isaac Zelaya, Henry Hernández y Denis Alas.

Selección sub17 de El Salvador en el año 2001. Roberto Nochez es el tercero de izquierda a derecha en la fila de arriba.

Cuando Roberto se hacía la idea de disputar su primera competencia internacional con una selección juvenil, la vida le pegó un golpe bajo a su carrera deportiva luego de que a un mes del Premundial en tierras norteamericanas, tuviera una lesión en la que los doctores le diagnosticaron una lesión en sus vértebras.

"Justamente cuando faltaba un mes para disputar el premundial en San Luis Misuri, Estados Unidos, aparezco con un golpe en la espalda. Estuve con dolores en un entrenamiento, me mandan a sacar radiografías y me detectan que tenía dos vértebras dislocadas", dijo Roberto Nochez sobre la lesión que prácticamente lo retiró de su carrera como futbolista.

El ahora compositor nacional agregó: "los doctores me sugerían que me operara, pero busqué otras opiniones, un neurocirujano me dijo que no era necesario operarme y que lo más recomendable era dejar el fútbol. Fue frustrante porque en ese momento estaba enfocado en que quería ser el mejor portero de EL Salvador, me había preparado desde pequeño, fue un golpe fuerte para mí".

SU INICIO MUSICAL

La lesión de vértebra alejó a Roberto Nochez del fútbol, pero lo acercó a la música, donde luego de 19 años tiene tres álbumes musicales (dos de estudio y uno en vivo) y siete vídeos musicales.

Roberto confiesa que siempre le llamó la atención el ámbito musical, a sus 15 años ya había escrito una canción gracias a Mauricio Alvarado, el amigo que prácticamente lo introdujo al mundo artístico.

"Siempre llevé el estudio y el fútbol a la par, en las noches, en mis momentos más libres, tenía una amigo Mauricio Alvarado, él tenía un hobby de sentarse en una banquita en las noches y tocar la guitarra, me llamó mucho la atención y fue él quien me enseñó los primeros acordes y aprender las primeras canciones de otros artistas, mi primera canción fue a los 15 años, no fue la mejor pero así me fui metiendo", explicó Roberto Nochez.

Nochez cuenta que no terminaba de asimilar el hecho de no poder jugar al fútbol tras la lesión, pero fue a través de la música que finalmente encontró llenar ese vacío que había dejado el balompié.

Ahora, con más de 10 años de carrera artística, Nochez lanza un tema de coyuntura mundial tras la crisis sanitaria que ocasionó la pandemia del COVID-19 con el nombre de "Sueños", que incluye un mensaje de esperanza hacia la humanidad en estos difíciles momentos.

"La canción "Sueños" surgió de último momento, porque yo estaba listo para sacar una canción de nombre "Dame" que estaba bajo el mismo proyecto que lleva el nombre "Sueños". Vi que no era ideal sacarle tema en esta coyuntura, así que cambié todo el plan de trabajo, pero tampoco iba a quedarme e brazos cruzados y en ese momento comencé a hacer algo, a escribir frases y de terminó haciendo canción en cuestión de cinco, seis días", dijo Nochez.

VÍDEO DE SUEÑOS

SU MÚSICA Y SU RELACIÓN CON EL FÚTBOL NACIONAL

La carrera musical de Roberto Nochez no lo alejó definitivamente del fútbol. En el 2019 sacó la canción "Digamos no" que contiene un mensaje social en contra de la violencia y cuyo tema fue utilizado en el torneo de la primera división de El Salvador.

Digamos no fue utilizada en la final del torneo Apertura 2019 entre Alianza y FAS¨