Roberto Ochoa: "Ser barbero en los Estados Unidos es lo mejor que me sucedió"

Nacido hace 37 años en la población unionense de San Alejo, el ex mediocampista Roberto Alexander "la Pantera" Ochoa, ganador de la medalla de oro en los XIX Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2002 y volante de marca de los equipos Atlético Marte, Atlético Balboa, San Salvador y Once Lobos se retiró de toda actividad futbolística profesional hace ya 11 años y buscó su porvenir junto a su familia en los Estados Unidos, país donde ha encontrado una profesión que a criterio del propio Roberto Ochoa ha sido mu mayor bendición.

"Trabajo en una barbería llamada 'New line cuts' propiedad de un americano de descendencia mexicana y sus suegros son salvadoreños, de Armenia, en la barbería hay un nicaragüense, un guatemalteco y otro gringo, somos cinco por todos, soy el único salvadoreño y llegué hace cuatro años allí", comentó el ex jugador churriero quien sumó más de 100 partidos de liga en primera división desde su debut con Atlético Marte en el 2000.

Ochoa Fuentes explicó la manera en que aprendió el oficio de barbero, lejos de lo que lograba hacer en un campo de juego.

"El trabajo de barbero es el mejor oficio que pude haber aprendido en los Estados Unidos, el fútbol es algo que sentís pero sabés que no será de por vida, muchos ex compañeros que viven por acá sobreviven en la construcción, se le paga bien pero es duro, pero en mi trabajo soy mi propio jefe, llego a la hora que quiero y salgo a la hora que me convenga, tengo mi clientela establecida", aseveró el ex futbolista oriental quien admite que las ganancias que alcanza diariamente lo sustenta a él y a su familia.

"El menor precio que se cobra en la barbería donde laboro son $30 solo cabello y $40 cabello y barba, estamos ubicados en el centro de Los Ángeles, en la South Western 1570, cerca del downtown, estamos a cinco minutos del propio centro de Los Ángeles, por eso los precios son casi exclusivos, solo cortamos por citas, por la pandemia cerramos el negocio casi tres meses y debemos sobrevivir con nuestros ahorros y los clientes me llegaban a la casa y allí les hacía el trabajo de corte, por eso casi no sentimos la pandemia, no tengo vicios, ahorro y eso me ayuda a vivir bien, ayudando a mis hijos en Nueva York y a mis papás en La Unión, a veces vienen de visita a mi casa porque les saqué visa y eso me tiene tranquilo por acá", informó.

Ochoa se caracterizó en el campo de juego por su fuerza a la hora de marcar y por la facilidad que tenía para apoyar la zona de ataque, cualidades que lo hicieron pertenecer a muchas selecciones, tanto juveniles como en la selección absoluta donde sumó 11 partidos internacionales desde el 2003 y ahora en su nuevo rol laboral en los Estados Unidos reconoce que el oficio lo aprendió por la misma necesidad de sobrevivir.

"El oficio de barbero lo aprendí en Nueva York donde viví por 11 años, me vine la primera vez a los Estados Unidos en el 2005 cuando me casé la primera vez en Nueva York, ella era de allá pero me casé en La Unión pero como regresé a El Salvador en el 2009 con Atlético Balboa retorné a los Estados Unidos porque solo jugué cinco meses y me regresé otra vez a Nueva York donde estuve hasta el 2016 para irme a vivir a Los Ángeles ya que me divorcié", confesó el ex jugador unionense.

"Mis dos hijos viven en Nueva York, ellos se llaman Anthony Alejandro Ochoa (13) y la niña Aliyah Ochoa de ocho años. En Nueva York comencé a trabajar en construcción, haciendo piscinas, fue duro ese trabajo donde me inicié a pura pala y piocha, trabajando en eso fue que aprendí lo de la barbería hasta dejar ese oficio en el 2012 y desde entonces no he tenido otro trabajo más que de ser barbero", aseguró Ochoa Fuentes quien reside en la urbe angelina con su nueva pareja.

"Me volví a casar en Los Ángeles en el 2018 con Stephanie de Ochoa, es salvadoreña nacida acá, sus papás son de Santa Ana, aún no tenemos hijos, vivo en Sylmar, en el Condado de San Fernando.", mencionó.

EL FÚTBOL Y SUS HIJOS

Pero no todo es trabajo en la vida semanal de Roberto Ochoa, también el ex jugador que en su carrera profesional no pudo coronar un torneo de liga como campeón busca transmitir su conocimiento a los jóvenes angelinos, algo que ha heredado su hijo mayor.

"En el 2016 saqué la licencia de entrenador que me permite ser técnico para niveles hasta los 17 años, la saqué en San Diego y en ese año entrené en una academia de fútbol en Culver City con niños nacidos en el 2002 y otro equipo con niños nacidos en el 2001 y el año pasado tuve a un equipo de jugadores no mayores de 15 años en la ciudad donde vivo, en Sylmar", afirmó el ex futbolista quien mira en su primogénito la oportunidad para que siga sus pasos.

"A mi hijo se lo llevaron a entrenar al club Argentinos Juniors por un mes gracias a que el técnico que tiene la sub 23 de Argentina, Fernando Batista, hermano de Sergio 'el Checho' Batista, seguía al Nueva York de la MLS y miró a prospectos de la academia 'Uruguayans' para que los entrenara una semana y darle una clínica deportiva y al ver a mi hijo pidió a que fuera a la Argentina a entrenar en el Argentinos Junior, pero como solo tiene 13 años debe esperar a que todo esto se normalice del Coronavirus para poder volver a entrenar en Argentina", destacó con orgullo el ex futbolista quien se retiró del fútbol mayor a finales del decenio pasado.

"Me retiré en el 2009 jugando con Atlético Balboa, acá ya no quise jugar aunque lo hice pocas veces en la liga aficionada en Nueva York, en Los Ángeles solo amistosos o benéficos. Hago ejercicios, hago un día de bicicleta y otro día correr, así me mantengo físicamente, son seis días a la semana que hago ejercicio, soy de los pocos ex futbolistas que cuido bien mi cuerpo y trato de mantenerme bien físicamente", indicó Roberto quien afirma que su hermano menor quien también jugó en primera división en nuestro país ha seguido sus pasos en el oficio de la barbería al otro lado del país.

"Mi hermano, Ernesto Ochoa, es barbero también, vive en Maryland con su familia, tiene dos hijos también y vive allá desde el 2010 cuando jugaba con el Vista Hermosa, se vino cuando se puso feo lo de la renta en el país. Hace tres años llegué a El Salvador a realizar un partido benéfico en San Alejo para recaudar fondos para unos niños enfermos", aseguró el ex jugador quien debutó con los marcianos ante Alianza en el Cuscatlán (1-3) un 23 de enero del 2000.