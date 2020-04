Rodinei Martins participará en la elección de extranjeros de Águila

Rodinei Martins es un nombre que aún suena cerca para Águila. En el 2000, el media punta brasileño volvió a jugar en El Salvador y fue con la camisa naranja y negro de los emplumados. Antes, en el inicio de la década de los 90 había sido dueño de un puesto en el ataque de Atlético Marte.

Ahora, en 2020, pero en faceta de formador y entrenador, el suramericano restablece los lazos afectivos con Águila, tras la vuelta a la dirigencia de Alejandro González. Martins no estará en el cuerpo técnico que encabezará el argentino Hugo Coria, pero si va a colaborar como ojeador en Brasil con el timonel gaucho, quien lo dirigió en el nido en 2000, cuando Martins y sus paisanos Mauro Nunes y Marcio Sampaio llegaron para jugar para los emplumados.

En plática con EL GRÁFICO, el nuevo vicepresidente del equipo migueleño, Alejandro González Argüello, confirmó que Martins ha sido designado como representante de Águila en Brasil. De acuerdo con el directivo, ese suramericano va a ayudar en la elección de extranjeros del equipo naranja y negro de cara al Apertura 2020

"Nos va a ayudar para que Águila tenga los extranjeros que de verdad necesita.Tiene una escuela de 150 jugadores juveniles en Brasil", dijo el dirigente del equipo migueleño en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, en el equipo migueleño solo hay plazas para dos extranjeros, luego de que el uruguayo Joaquín Vergés se despidiera del equipo la semana pasada y el delantero argentino, José Vizcarra fuera descartado de los planes del equipo para el próximo torneo. Luego, el colombiano Andrés Quejada renovó contrato ya con Águila y el charrúa Waldemar Acosta está siendo analizado todavía por el cuerpo técnico del plantel.

A arreglárselas

En cuanto a presupuesto, González no se anduvo con rodeos para decir que ahora es limitado. Sin embargo, el dirigente se las debe ingeniar con lo que tiene actualmente para hacer de Águila un equipo competitivo. Le apunta al título y a devolver la identidad del equipo.

"No puedo ofrecer ahora que vamos a ser campeones, porque como dije antes, he tomado ahora algo que ya estaba. Habrá que ver cómo se hace funcionar de la mejor manera, para no ocasionar costos altos altos al equipo. Es muy diferente a los años en los que nosotros estábamos en la dirección general del equipo. Pero queremos hacer un equipo para finales", dijo el nuevo vicepresidente del equipo migueleño