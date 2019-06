Rodolfo Zelaya: "Espero seguir siendo tomado en cuenta"

Rodolfo Zelaya, delantero del Los Ángeles FC de la MLS estadounidense, habló con Deportes Grupo LPG sobre su debut de este martes contra Real Salt Lake, en US Open Cup.

El atacante tuvo que superar lesiones y ponerse a tono en lo físico para ser tomado en cuenta por el timonel Bob Bradley. Así, Fito entró al 88' de juego ante los de Utah. Cobró un tiro libre en el que el balón se fue al poste, luego quedó para uno de sus compañeros, que solo llegó a empujar el balón a las redes.

Esto cuenta Fito sobre su primera experiencia en cancha en el fútbol de Estados Unidos y lo que se viene para él.

¿Cómo se sintió en su debut con la camisa de Los Ángeles?

Contento por debutar. La verdad es que se me había complicado poder estar, porque venía lesioando de la rodilla. Me estaba preparando bien en lo físico y el entrenador (Bob Bradley) tomó la decisión, porque ya vio que estoy bastante bien en la parte física. Entonces, me tomó en cuenta para este partido.

¿Qué pasó por su cabeza cuando Bob Bradley le dijo que iba a entrar al campo contra Salt Lake?

Uno siempre está preparado. Cuando me llamó pensé en hacer lo que él quiere dentro del campo. Hice mi fútbol. Debía jugar como he jugado siempre, conforme vaya jugando, voy a ir agarrando el ritmo. Ya tenía cinco meses de no jugar un partido oficial. Quiérase o no, a veces te afecta tener bastante tiempo de no jugar.

¿Cómo se siente un jugador al volver a la cancha luego de cinco meses de no hacerlo?

Bastante bien. Obviamente que uno sí necesita volver a tomar ese ritmo de partido, la confianza. Eso uno lo va tomando con base va teniendo minutos. Pero debo seguir sumando minutos para seguir encontrando mi fútbol

¿Este debut con Los Ángeles puede ser la puerta para tener minutos en el torneo de MLS?

Obviamente sí. Si el entrenador me trajo, era porque me iba a tener en cuenta. Hubo una lesión de rodilla y venía operado de rodilla. Luego tuve una lesión en el gemelo, que me marginó casi un mes y medio. Me tuve que poner a tono con mis compañeros, costó bastante. Ahora que ya me tomó en cuenta en el primer partido espero seguir siendo tomado en cuenta, seguir teniendo minutos.

Esa jugada del tercer gol ante Real Salt Lake sale de un tiro libre que usted cobró, estuvo cerca de irse a las redes. ¿Como lo vio usted?

El portero rival la toca, luego de mi tiro, pero lo bueno es que ahí estaba mi compañero (Adama Diomande), para marcar, para el bien del equipo.

¿Ya habló con Bradley después de su debut?

La verdad, no. Solo nos felicitó como a todos los compañeros y nada. Uno tiene que estarse preparando siempre, para estar bien y ser tomado en cuenta siempre

¿Cómo vio la ceremonia de bautizo a los debutantes? (Los demás de jugadores les hacen una rueda a los inicialistas y les cantan Sha la la la la, LAFC...)

Muy bien, la verdad. Eso se le hace a todos los debutantes. Estoy contento. Queda tratar de disfrutar el momento y prepararme.

Junto con el mexicano Carlos Vela firmaron camisas a salvadoreños y mexicanos respectivamente en el último juego. ¿Cómo va su identificación con la hinchada de Los Ángeles?

Muy bien. Hay muchos salvadoreños que han estado pendientes de mi debut, de cuándo iba a jugar. He tenido el apoyo de muchos salvadoreños y eso es bueno.

Comparte con Vela el hecho de que no irán a sus respectivas selecciones en Copa Oro. ¿Eso lo beneficia ahora para retomar su escala de fútbol más rápido?

Uno se tiene que preparar siempre. Debe estar atento si su entrenador lo toma en cuenta a uno. Siempre estoy preparado. Estoy entrenando fuerte para poder estar a la altura de mis compañeros y si sigo siendo tomado en cuenta, debo aprovecharlo al máximo. Es lo que uno tiene que hacer, de mostrar dentro de la cancha en cada minuto que le dé el entrenador.

Hablemos de Alianza. El equipo paquidermo perdió la final en penaltis ante Águila. ¿Cómo vio esa derrota de los albos en la final del Clausura 2019?

Realmente es algo que uno no esperaba, por el equipo que tiene Alianza. Pero la verdad es que Águila entró con una actitud diferente, con una actitud de querer ganar y creo que Alianza no tuvo esa actitud. Son circunstancias que pasan en el fútbol, Ojalá que este torneo pueda ser de Alianza.

¿Va a ir a ver el partido entre Honduras y El Salvador, por la tercera fecha del grupo C de Copa Oro, el 25 de este mes, en el estadio Banc Of California de Los Ángeles?

Realmente no sé. No tengo planes de de nada ahorita. No sé cómo va a estar mi día. No sé.