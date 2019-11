Rodolfo Zelaya: "Insultos siempre habrá, pero no estoy de acuerdo con las agresiones"

El delantero de la selección nacional Rodolfo Zelaya habló de selección y de su futuro profesional a horas del partido de Liga B de Naciones de CONCACAF ante República Dominicana.

Este duelo, si bien no define pase a Copa Oro ni a Liga A, que ya está en el bolso de la selección cuscatleca, sí tendrá impacto en el ránking FIFA, por lo que no es un mero trámite. Para este encuentro, Fito es duda, por una lesión en su rodilla derecha.

Antes del compromiso, Zelaya habló con Deportes Grupo LPG y se expresó sobre lo demostrado en cancha ante Montserrat, los silbidos del público y toda la actualidad del equipo.

¿Qué opinión te merece el cambio de actitud de la afición, que pasó del aplauso a los silbidos y lo que sucedió al final (agresiones verbales y lanzamiento de cerveza)?

En ese tema siempre he sido respetuoso, entiendo que la gente que va al estadio tiene su derecho de hacer lo que quiera dentro y fuera del estadio, pero de manera adecuada; entiendo que si vas al estadio es para apoyar a tu equipo y no para silbarle o insultar desde antes que comience el juego.

"Uno necesita que lleguen para apoyarlo y no para escuchar insultos de parte de ellos".

Tienen el derecho de hacer lo que sea, insultos siempre habrá, pero no estoy de acuerdo con las agresiones ya que si preferís insultar en el estadio en vez de apoyar, ya es decisión personal, pero si pasás al insulto no estoy de acuerdo en eso, ya que el fútbol es para divertirse con responsabilidad y no a señalar a jugadores, criticarlos; es difícil todo lo que sucedió afuera del estadio pero cada quien con su cabeza, con su pensamiento.

¿Qué mensaje le mandás a la afición nacional para este martes ante República Dominicana en el Cuscatlán?

Que nos llegue para apoyar de verdad, que nos alienten ya que nosotros prometemos hacer las cosas mejor que el sábado.

¿Sentís que poco a poco estás tomando ese ritmo de juego que perdiste por no tener actividad en la MLS?

Es difícil decir en estos momentos, que poco a poco estoy tomando el ritmo de juego que necesitaba luego de no jugar casi todo el año. Lo único que queda es el juego del martes, podría ser el último partido del año que haría y espero enfocarme mejor el próximo año, primero Dios sea bueno para mí, para tener continuidad, ya que es difícil estar descanchado por falta de partidos, estoy consciente de ello, lo he platicado con el profesor (Carlos) de los Cobos y si vengo es porque él me ha brindado la confianza.

¿Cómo estás en el aspecto físico? Entiendo que estás peleando también con el sobrepeso.

No veo que eso sea problema, ya que actualmente tengo el peso que tenía antes en el Alianza y allí metía goles, andaba bien porque jugaba, este año no lo he hecho y es difícil tomar el ritmo de juego, si uno no tiene actividad con tu equipo te desencanchás y es más difícil recuperar tu nivel de juego.

Sobre el sobrepeso puedo decir que sí lo tengo, la verdad la gente puede opinar lo que quiera, repito que mi peso actual estaba como cuando jugaba para Alianza donde hacía goles y me sentía físicamente bien, pero este año ha sido difícil para mí para estar bien futbolísticamente hablando.

¿Qué opinión te merece aparecer en la lista del draff de la MLS junto a Andrés “el Rusito” Flores? Este martes podrías ser transferido en otro club o a una de las dos nuevas franquicias que habrá para la MLS 2020.

En ese tema lo veo bien. La verdad antes de venir me había reunido con la gente del LAFC para pedir salir porque deseo jugar el otro año, necesito salir para tener continuidad de juego, habrá que esperar y buscar que el 2020 sea mejor para mí, es un tema que no quiero profundizar, ya me reuní con la gente del LAFC prefiero esperar para hablar con mayor profundidad.