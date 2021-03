Rodolfo Zelaya: “Mis compañeros me comentaron la situación y decidí acuerparlos”

El goleador histórico de Alianza ha sido uno de los protagonistas de la novela jugadores/selección de las últimas 24 horas. En la conferencia de prensa que brindó el cuadro capitalino esta mañana, los seis jugadores que decidieron no atender el llamado de la selección, mostraron su postura por las repercusiones que tuvo las declaraciones de Hugo Carrillo ayer en la FESFUT.

Marvin Monterrozza, Henry Romero y Rodolfo Zelaya fueron los portavoces de todos los jugadores que decidieron no atender la convocatoria, dónde también aparecen: Narciso Orellana, Jonathan Jiménez y Juan Carlos Portillo.

Fito fue el tercero en hablar ante los medios y expuso su punto de vista en cuanto a la situación. El delantero respaldó a sus compañeros esta mañana explicando lo que no estuvo en los procesos anteriores de selección y que por ende no conocía con certeza el tema económico, pero iba a acuerpar a sus compañeros de equipo.

"Yo no estuve en la última concentración de la selección. Sin embargo, mis compañeros me comentaron la situación de los números que había hecho el capitán de la selección y yo les dije a ellos que los iba a apoyar”, explicó.

Zelaya también hizo énfasis que los jugadores habían tomado la decisión de que iban a estar unidos en el tema y todos se mantendrían en una misma postura, sea cual sea la resolución de la Federación.

“Mis compañeros tuvieron una reunión en la que yo no pude estar pero los estaba apoyando al 100%. Nosotros quisimos acuerpar al capitán porque ya tenía una propuesta pero a veces la gente habla cosas sin saber”, agregó.

Ya para finalizar, el “22” albo mencionó la conversación que sostuvo con el técnico mexicano, Carlos de Los Cobos explicándole los motivos de porque no acudiría a la convocatoria del combinado nacional, pese a que el estratega mencionó que quería al delantero de Alianza para estos partidos debido a su racha de goles en las últimas semanas.

“Luego me habló de los Cobos el viernes por la noche y le dije que no iba a ir a la selección porque iba a proteger a mis compañeros. Teníamos que estar todos en la selección sino no iba a estar y eso fue lo que hice”, expresó.