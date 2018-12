Rodolfo Zelaya: “No es el mismo Santa Tecla de hace dos años”

Todo apunta a que es la despedida de Rodolfo Zelaya con Alianza y con su afición, pero antes de partir podría ampliar su palmarés individual a cinco títulos con los albos.

Zelaya analizó la final de este domingo ante los tecleños y cree que no existe una rivalidad histórica con los pericos, pese a que esta es su quinta final consecutiva.

"Rivalidad no creo que haya mucho con Santa Tecla, aunque hayamos jugado antes otras cuatro finales. No hay rivalidad como si existe con otros equipos como FAS, Águila y Firpo. Nosotros tomamos esto con tranquilidad y responsabilidad, tratando de hacer todas las cosas bien, tenemos que estar más pendientes en lo que podamos hacer", analizó el delantero.

Dijo que se imagina un partido cerrado por la marca que les apliquen, pero que también no se confía del rival. "Ya no es el mismo Santa Tecla de hace dos años, que mantenía mucho la pelota, por eso pienso que será así la final, intentando ellos contragolpearnos. Aunque espero cambien un poco para darle un bonito espectáculo a la gente", agregó Fito.

ANTES DE PARTIR A CHINA

Zelaya no quiso entrar en detalles sobre su oferta en el fútbol chino y una posible despedida.

"Esta final la tomo como todas las que he jugado, espero hacer las cosas bien y que el domingo podamos hacer todo bien. Estoy tratando de ayudar a mis compañeros y al equipo. Siempre con la actitud y las ganas de querer ayudar. Si me toca jugar el domingo me sacrificaré y trataré de estar respaldando y eso es importante", analizó.

De su lesión pasada en la rodilla izquierda, comentó que no ha sentido molestias. "El último partido de la semifinal lo terminé bien, no me sentí muy cansado, tenía las ganas y el deseo de ayudarle a mis compañeros y no sentí mucho cansancio", explicó.