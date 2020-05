Rodolfo Zelaya: "Quiero jugar con Alianza y no me importaría bajarme el salario"

Los días para que Rodolfo Zelaya porte nuevamente el dorsal "22" en su mimado Alianza se está acortando ya que a juicio del propio jugador, esa posibilidad será realidad toda vez que las gestiones que realiza junto a su promotor para que el Celaya FC de la Liga de Ascenso MX le cancele su salario del 2020 logren terminar satisfactoriamente a más tardar en la primera semana de mayo.

"En el equipo ya arreglaron con algunos jugadores que estaban con contrato hasta mayo y al cuerpo técnico, caso contrario conmigo ya que se han tardado mucho, espero que a más tardar al final de la otra semana nos darán una respuesta. Creo que también con los otros extranjeros está igual la situación, habíamos hablado que esperaríamos hasta el miércoles de esta semana pero el equipo habló con mi representante y ha logrado la promesa del propio presidente de Celaya (Alan Achar) que se me resolverá mi caso la otra semana", destacó el jugador usuluteco.

Agregó que "el equipo no me ha explicado, la desorganización en Celaya es enorme, te mandan de un lado a otro para hablar y nadie te brinda una respuesta concreta, si no puedo obtener una pronta solución entonces se procederá a dar un comunicado a la Federación Mexicana de Fútbol para que inicie un proceso en contra del club por incumplimiento salarial de contrato", destacó el atacante usuluteco que jugó solo seis partidos y anotó dos goles con el equipo blanquiazul.

Zelaya fue fichado por Celaya FC el pasado 7 de enero pero a raíz de la postura de la FMF de congelar el ascenso a la Liga MX por los próximos cinco años abrió la puerta para que el jugador busque cobrar completo su contrato por un año más los premios que el club azteca aceptó pagarle.

"Deseo negociar con los dirigentes, me queda esa opción, si es así se tardará más mi caso pero ya puedo estar tranquilo en ese proceso. Nunca te arreglan nada en Celaya, no hay un orden administrativo, nadie te brinda detalles de tu situación", se quejó.

"Me han pagado un mes de salario (Febrero) y el 20% de otro mes (enero), solo me han pagado casi un mes y medio y debemos negociar los meses pendientes de salario más premios y un bono por firmar con Celaya, lo único que necesito es una respuesta concreta, me prometieron que me darían esa respuesta este miércoles pero ante la promesa del presidente de intervenir directamente vamos a esperar una semana más antes de dar otro paso en el caso", indicó.

Agregó que "sabemos que la FMF dará un dinero a todos los equipos de la segunda división para cubrir los temas salariales pendientes de la liga, entiendo que a los equipos ya se los dieron y por ello estoy pidiendo que se me cancele para firmar mi finiquito y quedar en libertad", acotó.

Fito Zelaya reconoce que al igual que el resto del mundo jamás se hubiera imaginado una situación como la que está pasando en este momento.

"Es la primera vez que una liga en la que juego se suspende como la manera en que han cancelado el ascenso en México por cinco años, desde el 20 de marzo que estoy parado, sin jugar, la decisión que tomó la FMF es complicado para los jugadores mexicanos ya que uno de extranjero no afecta mucho pero el desempleo de los nacionales es enorme, es una decisión que hay que respetar, pese a las protestas que hubo de manera individual primero y luego a través de la comisión del jugador se pidió desistir, pero la decisión ya estaba tomada", indicó.

ALIANZA EN LA MIRA

Rodolfo Zelaya admite que hay conversaciones con la dirigencia capitalina para portar de nuevo la camiseta merengue pero antes debe arreglar su situación contractual con el Celaya FC

"Al quedar libre definitivamente retorno al país con mi familia, realmente debo arreglar mi situación, hubo pláticas con Alianza, mi primera opción son ellos, admito que hubo otra tentadora oferta de uno de los equipos grandes del país pero Alianza me habló de esa posibilidad, hay que hablar muchas cosas con ellos, mi representante está viendo también otras opciones, pero mi interés de retornar al Alianza son reales, incluso puedo decir que incluso me he bajado salario para firmar con Alianza, el otro equipo que ofertó pujó fuerte en cuanto al salario y con otras prestaciones, pero quiero jugar con Alianza, repito no me importó bajarme mi salario pero media vez que uno no firme primero su finiquito con el Celaya no puedo asegurar nada", comentó.

Sobre su decisión de bajarse incluso el salario que pretendió ganar en su retorno al Alianza, Zelaya confesó que "decidí bajarme mi salario para intentar llegar a un acuerdo con el equipo y jugar en Alianza porque mi deseo es retirarme en Alianza", aseguró el jugador quien mira como un punto a su favor el hecho de estar en parón en el fútbol nacional.

"El tiempo que hace falta para poder jugar puede ayudarme para alcanzar mi punto físico para entrar de lleno a una pretemporada, estoy dispuesto a mi regreso al país de entrar en cuarentena con mi familia si así es requerido, la verdad deseo retornar al país pero mi problema administrativo con Celaya me impide hacerlo por el momento.", concluyó.