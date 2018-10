Rodolfo Zelaya: "Yo no le mando mensajes a nadie"

El entrenador del Alianza FC, Jorge "Zarco" Rodríguez, se unió a los que respaldan la inclusión de Rodolfo Zelaya en la selección mayor de fútbol, de la que no es parte desde la llegada de Carlos de los Cobos.

"Es el mejor delantero del fútbol salvadoreño y pasa su mejor momento y debería estar en selección nacional", dijo el técnico de los blancos tras la goleada 0-4 de Alianza sobre FAS, en la que Zelaya marcó tres goles y se consagró como la figura de la tarde.

Desde que De los Cobos retornó a la escuadra mayor ha optado por no recurrir a los servicios del máximo romperredes del Apertura 2018, en el que suma 13 dianas. Esto, a pesar de que él fue quien le abrió las puertas de la Azul, hace casi una década.

Al respecto, Zelaya se ha mantenido cauto sobre su no llamado, aunque no ha ocultado los aspectos que no comparte de esta nueva etapa del seleccionador mexicano, como los microciclos.

Este domingo, cuando se le preguntó si su triplete es un mensaje al cuerpo técnico de selección, Zelaya manifestó que no es así.

"No le mando mensajes a nadie, yo hago mi trabajo, me debo a Alianza y hago mi máximo esfuerzo por el equipo. Todas las cosas salieron bien, al inicio del torneo nos costó bastante, ya agarramos el hilo y queremos seguir así hasta el final del torneo", resumió.