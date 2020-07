Rodolfo Zelaya continuará con el Celaya de México

Rodolfo Zelaya viajó este viernes con destino a México para cumplir su contrato con el Celaya del Ascenso MX, según lo informó el CEO de Alianza Lisandro Pohl en su cuenta de Twitter. Con este hecho, el equipo albo cierra su plantel de cara al Apertura 2020.

Según había declarado Pohl, la institución alba había guardado cupo a Rodolfo Zelaya en el plantel en el caso de que Fito arreglara su litigio con el equipo de Guanajuato.

"Les informo a todos los albos que éste día, partió rumbo a México Fito Zelaya, para cumplir con su contrato con él club Celaya, por consiguiente Alianza descarta su contratación para él torneo apertura 2020. Le deseamos lo mejor, para lo que resta del campeonato", escribió Pohl en su cuenta de Twitter.

El pasado 23 de junio, El Gráfico se contactó con Manuel Portilla, director general del Club Celaya, de la segunda división mexicana para constatar cómo estaba el caso Zelaya.

Portilla aclaró que Fito tenía contrato con Celaya hasta diciembre del 2020 y aseguró que la institución tenía entre sus planes al atacante salvadoreño para el certamen venidero.

"Las cosas deberán proceder como deben proceder. Él tiene un contrato con nosotros hasta diciembre. Nosotros contamos con Zelaya para una siguiente competencia. Tiene contrato con nosotros. No hay ninguna novedad en su caso. Por ahora no se ha sabido de él, no se ha acercado al equipo", dijo el dirigente del conjunto mexicano el 23 de junio en exclusiva con este medio.

Por el momento, Rodolfo Zelaya de 32 años, lleva dos goles con el Celaya en seis partidos que disputó en el Ascenso MX antes de que fuera cancelado por la llegada de la pandemia del COVID-19 a México.