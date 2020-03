Rodolfo Zelaya, desde México: "Decidimos hacer cuarentena. Lo más importante es la familia"

Rodolfo Antonio Zelaya, delantero del Celaya FC de la Liga de Ascenso MX brindó declaraciones a Deportes LPG acerca de su diario vivir en la cabecera del Estado de Guanajuato posterior a la suspensión de la liga mexicana dada a conocer el pasado 15 de marzo y puesta en práctica desde el domingo 16 de este mes en una liga donde marchan terceros con 15 puntos y sobre lo que hace en su lucha familiar por no ser víctima del COVID-19.

¿Cómo está Fito Zelaya y su familia en estos días sin fútbol por culpa del COVID-19?

Gracias a Dios bien, junto a mi familia la cual está conmigo desde febrero pasado y tratando de protegerme ya que hasta el momento las autoridades se Guanajuato no han dado a conocer un plan para saber qué se debe hacer para evitar contagiarnos de este virus, pero igual, uno trata de tomar en lo personal las precauciones necesarias para salvaguardar a mi familia.

¿Cómo se encuentra la ciudad de Celaya, qué noticias hay de contagiados por el COVID-19?

La verdad no se ha escuchado mucho sobre ese tema, si es cierto que las calles de la ciudad se miran más solas de lo normal también podés ver mucha gente deambulando por ellas, mucha gente trabajando, los centro comerciales abiertos y con mucha gente en ellos, los supermercados están trabajando normal, todo eso te hace pensar que acá las noticias de lo que está sucediendo fuera de México no entran.

Lo importante que has tomado tus precauciones en tu casa en Celaya para evitar contagiarte...

Así es, mi esposa y mis dos hijos están bien conmigo en casa desde que fui a traerlos a Los Ángeles el mes pasado, pendiente nada más de mis demás familiares, los que están viviendo en El Salvador y en los Estados Unidos.

¿Cómo tomó Fito Zelaya la suspensión del torneo de Ascenso en México luego de cuatro partidos sin perder y que poco a poco ibas sumando minutos de juego con Celaya FC?

En lo personal lo tomes de muy buena manera, la verdad la suspensión era lo más adecuado ya que lo que más debe de importar es la salud y la vida se cada uno de nosotros como jugador. La verdad espero que al final se suspenda de manera definitiva el torneo porque aunque acá no lo quieran ver la situación de salud está complicada ya que hay mucha gente infectada con el Coronavirus y uno se estaba exponiendo al salir de su casa para ir a entrenar y Dios no quiera uno puede contraer esa enfermedad y afectás a tu familia, a tus niños. Lo mejor es estar a salvo en su casa y si se debe de cancelar la liga lo mejor es que se cancele el campeonato.

¿Hay señales o postura de parte de la Federación Mexicana de Fútbol de suspender los torneos?

Por ahora no. Aún no hay una postura oficial de parte del presidente de la Liga de Ascenso MX de suspenderlo. Vamos a estar atentos a lo que se diga a futuro si se logrará reanudar la liga o definitivamente se deba de cancelarla.

La suspensión llega en momentos en que comenzabaw a tomar su ritmo de fútbol...

Es verdad, me siento físicamente bien, es cierto que poco a poco estaba tomando mi ritmo pero la suspensión llega en buen momento, reiteró que lo importante acá es la salud y la vida de uno y de tu familia y el fútbol queda en segundo plano. La verdad no me preocupa esto del fútbol, lo que más me importa ahora es la salud de mi familia, de mis dos hijos y de la gente que te rodea.

Entonces ¿estás en cuarentena domiciliar por decisión propia?

Así es; tomamos esa decisión con mi esposa desde el momento en que se suspendieron los entrenos con el Celaya FC y solo salimos a comprar los alimentos de la quincena y luego regresamos a casa. Me parece que es mejor estar seguro en casa que estar pensando en salir a otro lugar que no sea el supermercado o farmacia porque no está la situación para hacer otra cosa fuera de casa.

Significa que los más felices son tus hijos...

Es verdad, estamos acá todo el día ayudando en la casa, jugando con ellos, repasando algunas cosas del colegio ya que por ahora no están estudiando por la misma situación de salud. Ayudamos en la casa, algunas veces me atrevo a cocinar, uno pasa el tiempo en familia y la verdad queda solo orar para que todo esto que está sucediendo en el mundo pueda pasar rápido y retomar de nuevo sus actividades diarias. Que el país pueda superar los inconvenientes de salud que está pasando y que tomen en serio las recomendaciones del presidente de la República que siento está haciendo bien las cosas ya que muchos critican que las medidas adoptadas son exageradas pero siento que son necesarias.

¿Qué sensaciones tienes por vivir todo esto inédito que ha paralizado el fútbol mundial?

Si es cierto que está pandemia ha paralizado el fútbol mundial lo más importante de todo esto es que tú familia esté bien de salud, importa más la vida de cada ser humano que el fútbol y eso hay que verlo así. En lo personal no estaba tan contento cuando empezó esta crisis sanitaria en salir a entrenar o viajar con el equipo fuerte de la ciudad cuando te tocaba ir a jugar pero es tu trabajo y debías que hacerlo, lo bueno es que ya se ha suspendido todo esto de la liga y uno puede estar tranquilo a salvo en su casa.

¿Podemos conocer tu diario vivir ahora que pasas todo el tiempo en casa con tu familia?

Trato la manera de pasar todo el tiempo atendiendo a mis hijos, jugar con ellos videojuegos, programas de televisión, ayudar en los quehaceres de la casa y estar pendiente de todo lo que está pasando a nivel mundial con este virus, especialmente lo que pasa en El Salvador, esperando que todo se logre controlar.

¿Te has comunicado con tu familia en Los Ángeles, California y en Usulután?

Sí, he platicado con mi madre y con mi hermana en Los Ángeles, así como con la familia en El Salvador, gracias a Dios todo está bien, preocupado un poco por lo que sucede en California ya que ellos están peor de lo que estamos acá en México y pendiente que mi familia acate las recomendaciones del gobierno en El Salvador.

¿Pensás que la liga de Ascenso MX pueda cancelar el torneo por esta crisis sanitaria?

Creo que sería lo mejor ya que como veo las cosas está difícil que esto mejore en los próximos meses y para evitar un contagio peor la mejor decisión sería suspenderlo del todo.

¿Qué opinión te merece la decisión de la FESFUT de dar por finalizado el Clausura 2020 y declarar campeón de liga al 11 Deportivo?

Creo que no fue la mejor decisión que se tomó, no fue lo más adecuado ya que también El Vencedor había hecho bien las cosas y la diferencia con el 11 Deportivo era mínimo. Esperaba que la FESFUT ordenará jugarse un partido a puerta cerrada entre ellos luego que todo esto del Coronavirus pasara como han ordenado entre Jocoro y Platense, habría sido lo más justo o si no mejor habrían declarado desierto el torneo y no haber campeón o descenso por estar en una crisis mundial, pero al final la FESFUT tomó otra decisión y hay que respetarla.

¿Qué mensaje envías a la afición nacional que siempre te recuerda con cariño?

Solo que acaten las recomendaciones que dicta el gobierno de El Salvador, que se cuiden que traten de hacer las cosas bien en torno al aseo personal y en casa, espero en verdad que primero Dios todo esto pase rápido en mi país y que no hayan muchas personas infectadas.