Rodolfo Zelaya está ansioso por jugar ante México

El viernes en la noche, en el loby de la sede de concentración de la selección salvadoreña en Houston, hubo varios jugadores cuscatlecos que se quedaron para ver el juego eliminatorio de México contra Costa Rica. Junto a los futbolistas estaban Eduardo Lara, seleccionador mayor, y su asistente, Jose Silva.México interesaba porque será rival de la selección mayor en Copa Oro, en julio de este año en Estados Unidos. Será el primer adversario del plantel nacional en ese torneo de CONCACAF, el 9 de julio.Aunque el plantel azteca no vaya a llevar a todos sus titulares, los jugadores y cuerpo técnico de la selección cuscatleca querían ver el funcionamiento de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio.Y quien tiene clara la idea es el delantero de selección mayor, Rodolfo Zelaya. "México no va a llevar a Copa Oro a su equipo de eliminatoria, pero será el mismo sistema de juego. No creo que ellos lo vayan a cambiar. Ahora a nosotros nos queda prepararnos de la mejor manera para ese partido", apuntó el atacante en plática con EL GRÁFICO.Zelaya comparte con Lara la idea de que enfrentar a México en Copa Oro tiene que motivar al equipo salvadoreño."A uno, en lo personal, lo motiva jugar contra cualquier selección. Es una motivación jugar con tu selección. Contra México, es una motivación extra, de querer ganar. Primero Dios haremos un buen partido y podremos ganar", apuntó el atacante de Alianza.