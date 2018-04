Rodolfo Zelaya jugará ante el FAS y mandó una indirecta a los jugadores tigrillos

Rodolfo Zelaya superó un espasmo muscular lumbar y está a disposición del cuerpo técnico del Alianza para enfrentar al FAS este jueves, en la jornada 17 del Clausura 2018.

El delantero albo habló del partido, que estuvo llenó de polémicas en la primera vuelta, y se refirió a los intercambios con jugadores fasistas.

El rival de turno es el FAS, ¿es esta una buena oportunidad para reivindicarse tras perder el invicto?

Es un partido importante para los dos equipos. Nos vamos a enfrentar nuevamente. Nosotros estamos con la mentalidad puesta en querer sacar los tres puntos en nuestra casa, con nuestra afición. Ojalá, primero Dios, podamos hacer las cosas mejor que FAS para podernos quedar con el resultado.

¿Cómo se encuentra el camerino del Alianza, luego de la derrota ante Audaz?

Realmente estamos contentos… Contentos por el trabajo que venimos haciendo. La verdad es que el fútbol es así. Se gana, se empata, se pierde y con el invicto ya hicimos historia. Estamos preparados para ganar títulos y no para tener este invicto el tiempo que sea. Ahora ya quedamos en la historia del fútbol salvadoreño.

¿Qué sucedió en el juego contra Audaz? ¿Qué le faltó al equipo?

El jueves Audaz nos ganó bien y no queda más que felicitarlo y nosotros seguir con nuestros objetivos.

¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Ya superaste por completo la lesión sufrida hace dos fechas?

Gracias a Dios ya estoy al 100 %. Estoy a disposición del cuerpo técnico. Estoy trabajando para estar en la cancha o estar en la banca apoyando a mis compañeros. El que toma las decisiones es el profesor. De la lesión ya estamos bien.

¿Cómo ves este partido, tomando en cuenta la forma en que terminó el de la primera vuelta (suspendido y con seis expulsiones)?

Todos los partidos son distintos, son diferentes. La verdad es que el partido de la primera vuelta nos equivocamos varios jugadores que salimos expulsados, pero eso para mí queda en la cancha. La verdad es que eso de andar llorando después de un partido no tiene nada qué ver. A uno, a veces, le escupen la cara, le pegan sin pelota y uno nunca dice nada.

Queda entonces a criterio personal el divulgar o no esas situaciones...

Sí, es decisión de las personas o los jugadores. Lo que pasa dentro de la cancha ahí se queda. Después todo normal, así que nosotros a disfrutar este partido y tratar de hacer nuestro juego y que la gente nuestra se vaya contenta el jueves.

Ya no tienen el invicto, pero siguen como la mejor defensa del torneo. Eso, supongo, es una motivación extra para el equipo...

Sí, realmente en todas las líneas estamos muy fuertes nosotros. Tenemos la mejor defensa, la mejor delantera, los mejores mediocampistas. La verdad es que somos un equipo muy compacto. Estamos haciendo bien las cosas, al igual que el cuerpo técnico, que está haciendo bien las cosas también. Eso nos tiene tranquilos.

Aun así, ¿hay errores que corregir en este apartado para no encajar goles claves en los últimos minutos?

Todos los equipos cometen errores. Si no hay errores, no hay goles. Así que el 100 % de los goles es por error de defensa, pero igual, nuestra defensa está haciendo bien las cosas. Somos la mejor defensa del torneo y vamos a seguir por esta línea y nos tenemos que apoyar todos dentro de la cancha.