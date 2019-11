Rodolfo Zelaya podría abandonar el LAFC: "Quiero salir, quiero jugar"

Rodolfo Zelaya fue el último en sumarse a la Selección. El delantero nacional se centra nuevamente en el objetivo de la Liga de Naciones pero sin pasar por alto su situación en la MLS. Aunque aún tiene un año de contrato con Los Ángeles FC, externó a la directiva la posibilidad de marcharse por las pocas oportunidades.

De su futuro en esta liga estadounidense, a la que llegó este año, dijo "No sé, ya hablé con la gente de LAFC, esperamos ver qué puede pasar porque tengo un año de contrato pero obviamente quiero salir y jugar, tener más participación en un equipo y allí está muy difícil tenerla, veremos que pasa en estos días".

A la consulta si se proyecta siempre jugar fuera del país, reconoció que es su prioridad pero poco puede opinar porque no tiene un finiquito. "Tengo contrato y media vez no tenga un finiquito y un acuerdo con ellos no puedo hablar al respecto".

Cuando regresó a LAFC, tras jugar dos partidos de Liga de Naciones en octubre, tuvo una lesión en un tobillo. De esto habló también. "Ya me incorporé al grupo, ya trabajé, ahora a prepararnos para lo que viene el día sábado.Motivado, con ganas de querer hacer bien las cosas y ojalá el sábado podamos ganar", dijo.

"La verdad llegó bien, tuve una molestia en el tobillo pero ya estoy bien y ojalá le pueda aportar a la Selección. Obviamente me ha costado bastante porque no he tenido participación y eso es muy difícil con mi equipo pero las ganas y motivación las tengo siempre. Si me toca jugar trataré de dar mi mejor esfuerzo siempre".

Zelaya ve positivo regresar al Cuscatlán, donde sí considera podrán jugar mejor, ya que el mes pasado les tocó ir al Caribe.

"Esperemos hacer un buen partido, jugar bien y ganar porque la cancha lo va a permitir, los partidos que tuvimos afuera en el Caribe las canchas no permitían ese buen fútbol pero esperamos ahora hacerlo bien y ganar para que la gente se vaya contenta. La afición siempre nos acompaña y siempre que jugamos de local esperamos que se hagan presente en buen número".

Zelaya, quien ya tiene 23 goles con la Selección desde el 2008, no marca en el Cuscatlán desde el 3 de septiembre de 2011 cuando le hizo un doblete a Dominicana.

Al ser consultado si considera que tiene pendiente volver a marcar en el Coloso, dijo: "primero hay que ganar, sin importar quien marca goles, aunque uno como delantero tiene la responsabilidad de marcar goles y no evado eso. Daré mi máximo esfuerzo para buscar el gol porque de esto vive uno de delantero, de marcar goles pero si no se presenta que marque otro compañero y podamos ganar".