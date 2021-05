Rodolfo Zelaya renovó contrato con Alianza hasta 2023

El delantero Rodolfo Zelaya renovó contrato con el campeón nacional Alianza y seguirá vistiendo la camiseta blanca hasta 2023.

Fito Zelaya, Hombre Gol del Clausura 2021, firmó el contrato por dos años (cuatro torneo cortos) en una conferencia que presidió Adolfo Salume, presidente de Alianza.

Zelaya también renovó sus votos con el equipo capitalino y dijo que espera retirarse en la institución.

"Contento por la oportunidad que se me da de renovar con Alianza...Seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien dentro de la cancha y seguirle aportando al equipo", expresó el jugador albo, quien suma ocho goles en la fase regular más dos en cuartos ante Águila.

Rodolfo Zelaya se ha convertido en un jugador clave para el técnico Milron "Tigana" Meléndez al aportar goles importantes para la clasificación del conjunto paquidermo a semifinales.

"El sueño mío es poder retirarme aquí y seguir jugando hasta que las piernas me den...Ahora a disfrutar este momento y tratar de seguir ayudando al equipo y a mis compañeros. Yo siempre he decidido estar en Alianza independientemente me toque bajar el salario o lago siempre prefiero quedarme en Alianza, aquí me he hecho futbolísticamente y Alianza me ha dado mucho como yo le he dado mucho al equipo y el sueño mío es retirarme aquí", dijo Zelaya.

En la renovación Adolfo Salume definió al futbolista de 32 años como "el otro Mágico de El Salvador", por su actuación en los cuartos de final contra Águila.

"Me da mucho gusto estar aquí con mi tocayo, especialmente después de esta actuación que yo lo he calificado el otro Mágico de El Salvador a Fito Zelaya, definitivamente. La actuación de él que ha sido ejemplar a pesar de que solo ha jugado la mitad del tiempo, salió campeón goleador eso creo que mucha gente no ha reparado en el hecho de que jugando la mitad del tiempo promedio él ha salido campeón goleador. Lo ha demostrado con toda su calidad y la magia que él posee este domingo contra Águila", explicó Salume.

Zelaya llegó a Alianza en junio de 2008 pero ha visto interrumpida su racha por su fichaje en equipos como Alania ruso, LAFC y Celaya. Fito también es el máximo goleador histórico de Alianza con 139 dianas.

"Para mí es un orgullo estar firmando la renovación del contrato que hemos llegado a un acuerdo con Fito por dos años más...Estoy muy optimista de que él va a seguir aportando como él aporta, no solo con sus goles, con su liderazgo y con su compañerismo y no hay que decirlo que todo el cariño que todos le tenemos en Alianza", expresó el presidente del Alianza.

"@FitoZelaya22, renovado hasta 2023 (4 torneos cortos). El 22 Ha seguir haciendo historia", publicó el equipo albo en sus redes sociales minutos después de la conferencia de prensa.

✍���� | @FitoZelaya22, renovado hasta 2023 (4 torneos cortos) El 2️⃣2️⃣ a seguir haciendo historia. ���������� #AlianzaFC ��️ #Eterno22 Publicado por Alianza Fútbol Club en Martes, 11 de mayo de 2021