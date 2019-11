Rodolfo Zelaya, sin goles ante Montserrat, pero con rendimiento "satisfactorio"

Rodolfo Zelaya fue clave con goles el mes pasado, siempre por la Liga B de Naciones, pero su juego no fue el mejor. Este sábado volvió al estadio Cuscatlán, un campo donde no ha vuelto a marcar con selección desde el 2011.

Su oportunidad de oro llegó contra Montserrat y, aunque estuvo cerca de encontrar una anotación, se vio mejor en el juego colectivo, aunque una lesión en la rodilla derecha no le permitió terminar el partido.

El seleccionador Carlos de los Cobos analizó el aporte del jugador del club Los Ángeles FC.

“Lo de Rodolfo esperamos que no sea nada grave (lesión), me dejó satisfecho su rendimiento porque en los partidos en que anotó su rendimiento no fue lo que nosotros sabemos que puede dar", explicó el timonel azteca.

Añadió que "conocemos que es contundente y nos ayudó muchísimo, tuvo más movilidad, supo aguantar y se conectó mejor con sus compañeros y me dejó muy satisfecho, espero que su lesión no sea delicada”, indicó.

¿Y DAVID DÍAZ?

El atacante del Isidro Metapán, David Díaz, fue el encargado de sostener la peña al frente ofensivo, con la baja de Zelaya en los últimos 25 minutos.

Díaz sigue sin encontrar su primer gol oficial con la camiseta nacional pero el entrenador destacó su esfuerzo, aunque espera que no sea intermitente.

“Me gustó también que David entró muy bien porque considero que es un chico que tiene buen perfil físico para competir como lo demostró en el rato que entró, debe ser más consistente y no intermitente”, expresó.