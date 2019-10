Rodolfo Zelaya, sobre su futuro en LAFC: "Todo el año no he jugado y quiero jugar"

Rodolfo Zelaya entrena en el país bajo la mirada del preparador físico de la selección, Fernando Guerra. Quiere meterse de lleno a las labores del equipo nacional, para poder aportar en los juegos ante Montserrat (12 de octubre) y Santa Lucía (15 de octubre). Califica de difícil los dos compromisos. Pero más allá de eso, Zelaya admite que no ha sido fácil para él en la Azul, por el hecho de que ha estado un año sin jugar en las filas de Los Ángeles, de la MLS. El atacante ha estado entrenando con el primer equipo angelino, pero tiene claro que no es lo mismo.

En cuanto a su futuro, Zelaya, que tiene contrato con Los Ángeles hasta finales de 2020, espera que haya una buena propuesta para poder salir de Los Ángeles antes. Lo que sí ha descartado ya es que no hará un tercer juego con Las Vegas Lights, equipo de ascenso en Estados Unidos.

¿Cómo se ha sentido en labores por separado con el preparador físico, Fernando Guerra?

Fue mi primera práctica con él. Yo entreno todos los días con mi equipo, lo único es que no he jugado. No me han convocado para los partidos con mi equipo, pero siempre estoy entrenando al 100 por ciento y venir con anticipación a la selección me ayudará bastante. Voy agarrando la idea del profesor y estaré más tiempo con los companeros.



¿Cómo mira los dos juegos contra Montserrat (12 de octubre) y Santa Lucía (15 de octubre) tomando en cuenta que a la selección solo le sirve ganar?

Son dos juegos complicados como todos. Pero sabemos que tenemos la calidad para poder ganar estos dos partidos. Ojalá que entremos a estos juegos con una gran actitud, de querer ganar y ser inteligentes para ganar.

¿Qué opinión tiene de la salida de la selección de Nelson Bonilla en la fecha anterior?

La verdad es que Nelson quería estar más concentrado con su equipo. Está peleando el goleo en Tailandia y por eso tomó esa decisión, que ya son cosas de cada quien.

¿Se ha fortalecido su relación con el entrenador de la selección, Carlos de los Cobos, en los últimos días?

Realmente sí. Está todo tranquilo y con la disposición de querer hacer las cosas bien con la selección. Esperemos que le pueda ayudar a la selección en estos partidos

Hablemos de la relación con su club. ¿Qué ha hablado con su equipo para una eventual salida antes de noviembre de 2020, que es cuando termina su contrato con Los Ángeles?

Pues ahora no hemos hablado nada. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando termine el torneo, para ver qué posibilidad habrá de poder ir a otro equipo. No sé realmente qué es lo que ellos tienen pensado, pero es complicado estar así sin jugar. Todo el año no he jugado y quiero jugar. Si se presenta alguna oportunidad que ellos (dirigencia de Los Ángeles) estén de acuerdo para poder salir, pues es de analizarla . Pero lo hablaremos hasta que termine le torneo.

¿A Las Vegas Lights ya no irá a jugar un tercer partido?

No. Solo era para dos partidos. A varios jugadores del LAFC mandan a diferentes equipos de la segunda división para tener minutos, pero en mi caso solo fue para dos partidos nada más.

¿Cuánto cree que ha perdido en lo futbolístico al estar un año sin jugar?

Realmente es difícil. La verdad es que he estado todo el torneo sin jugar. Solo estar entrenando no es lo mismo que jugar. Yo entreno al 100 por ciento con el equipo todos los días. Me esfuerzo al máximo. Ahora cuando uno juega hay cansancio, vienen calambres y todo eso, porque no estás en una competición exigida, de jugar un partido completo o 50 minutos. Cuando venís a jugar al tiempo te afecta un poco. No tenés ese ritmo de juego.

¿Ha platicado de nuevo en las últimas fechas con el timonel de Los Ángeles, Bob Bradley?

Realmente, no. Todos los del plantel entrenamos, pero no hemos hablado nada. La verdad es que uno respeta las decisiones del cuerpo técnico, si uno está convocado o no. No me ha tocado estar convocado mucho este año ni he jugado. Entonces, es un poco complicado así. Yo tengo contrato, pero es de ver qué pasa.