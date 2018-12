Rodolfo Zelaya todavía no decide si aceptará oferta en China

Rodolfo Zelaya no quiso confirmar si tomará o no la oferta de un equipo de la segunda división de China. Por eso, el atacante no pudo confirmar que la final del Apertura 2018 fuera su despedida en las filas del Alianza.

Zelaya dijo que seguir en Alianza depende de él, nada más.

"Ya está la oferta y todo, pero la voy a analizar para ver qué pasa en estos días. Hay una oferta concreta, pero ese tema no lo puedo hablar acá. Tengo que analizarlo. En lo personal, yo estoy feliz acá, más ahora con esto que ha pasado (pérdida de la final del Apertura 2018). Tengo que ver qué pasa en estos días", explicó Zelaya, luego de la caída por 2-1 ante Santa Tecla.

Por otra parte, Zelaya se fue con tristeza del juego en que fue expulsado al final del choque. Dejó algunas palabras para la hinchada alba.

"Estoy agradecido con el apoyo de todos ellos. Es una afición que está en las buenas y en las malas y ahora lastimosamente los defraudamos", apuntó Zelaya.