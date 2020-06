Rodolfo Zelaya volvió al país

Una fuente cercana a Rodolfo Zelaya confirmó que este delantero regresó esta mañana al país, desde México. En ese país estuvo vinculado al Celaya, de la segunda división azteca, que canceló su torneo en abril de este año.

De acuerdo con la fuente que reveló el retorno de Zelaya, el delantero y su familia tendrán que someterse a una prueba médica para descartar la presencia de coronavirus en sus organismos. "Lo más seguro es que lo manden a su casa, luego", dijo la fuente que habló con este medio.

Por ahora, Zelaya volvió al país, pero aún no ha habido una palabra final en su litigio con el club Celaya. Lo que sí está seguro es que la dirigencia de Alianza le guardó cupo para el Apertura 2020.

Luego de que los albos con concretaran el fichaje del mexicano Felipe Ponce, este sábado, solo quedan pendientes las contrataciones de Zelaya y el reemplazo del portero uruguayo salvadoreño, Rafael García, quien se irá al Municipal, de Guatemala, desde el Apertura 2020.

Lo último sobre Zelaya

Hace una semana, Manuel Portilla, director general del Club Celaya, de la segunda división mexicana, habló con EL GRÁFICO sobre el caso del delantero salvadoreño, Rodolfo Zelaya. El dirigente del equipo de Guanajuato recalcó que Zelaya tiene contrato con ese plantel hasta diciembre de este año, por lo que esa representación mantiene en sus planes al atacante cuscatleco.

Por otra parte, sobre el litigio que Zelaya habría iniciado para desvincularse del equipo azteca, Portilla optó por no hacer comentarios. "No tengo nada que comentar acerca de eso. Las cosas deberán proceder como deben proceder. Él tiene un contrato con nosotros hasta diciembre. Nosotros contamos con Zelaya para una siguiente competencia. Tiene contrato con nosotros. No hay ninguna novedad en su caso. Por ahora no se ha sabido de él, no se ha acercado al equipo", dijo el dirigente del conjunto mexicano en una plática exclusiva con este medio.

Luego, por ahora no hay fecha para el arranque del nuevo torneo en el ascenso mexicano, por lo que tampoco está claro cuándo volvería a competir Zelaya con el equipo de los toros. "Se están modificando algunos conceptos del nuevo torneo que se está creando. La liga dará a conocer cuándo se reactivará", dijo Portilla.

Desde abril pasado , el torneo de segunda división mexicana en el que participó Zelaya fue dado por finalizado debido al brote de la pandemia por coronavirus. Fue un torneo en el que el cuscatleco tuvo minutos de parte del timonel Héctor "Piti" Altamirano. Marcó dos tantos y en la mayoría de sus intervenciones debió hacerlo de cambio.

Zelaya se fue a jugar fuera del país desde el 31 de enero de 2019, cuando en la previa de un juego ante Águila, el atacante se despidió de la afición de Alianza, porque iba para las filas de Los Ángeles, equipo en el que militó hasta noviembre del año pasado. Pero antes tuvo un paso efímero con Las Vegas Ligths, dirigido por Eric Wynalda. Tras un paso discreto en el plantel angelino, Zelaya logró acuerdo con Celaya, de México. Se fue ahí en enero de 2020 hasta la fecha.