Rodolfo Zeyala: "No creo que la selección me necesite"

Rodolfo Zelaya está cómodo en Los Ángeles. Lo demuestra y se le nota complacido con sus compañeros.



GRUPO LPG habló con el jugador luego de la práctica de su equipo, que marcha sólido en la MLS pero que todavía no le da los minutos que habría esperado, sin embargo, la paciencia lo mantiene tranquilo.



Era inevitable hablar de la selección. Ese equipo del cuál formó parte y que ahora ve como un aficionado más, dejando todo en mano del técnico Carlos De los Cobos. Habló de su no convocatoria a la azul y blanco y sobre su deseo hacia la selección nacional.



Han sido meses complicados en tu carrera, sos una persona muy familiar ¿Ayuda eso en la adaptación a Los Ángeles?

Realmente si. A un jugador le afectan muchas cosas como querer jugar siempre pero al final es decisión del cuerpo técnico porque es el que manda. Yo trabajo para poder ser tomado en cuenta y acumular minutos con el equipo. En este momento me siento bien.



¿Cómo es la relación con tus compañeros?

Es importante que un grupo sea como una familia y eso ha pasado aquí. Todos me recibieron bien y eso siempre es importante en la adaptación. El equipo está bien en el torneo y eso también es importante.



Hay temas que ahora son más estrictos como la alimentación y la recuperación ¿Cómo ha sido esa adaptación ahora que estás en el fútbol norteamericano?

Es normal. Llevo mi vida normal como siempre y no ha cambiado mucho; físicamente me siento muy bien al igual que en lo futbolístico. Creo que para eso se trabaja y por eso se tiene que ser profesional. Sigo trabajando igual de fuerte porque quiero jugar y hacer lo mejor posible.



¿Cuáles son las diferencias en el fútbol de la MLS?

Es todo completamente diferente. Acá hay una gran preparación y eso no hace más fácil para sentirse cómodo y ser más profesional. El entrenamiento es diferente y el estilo de juego requiere adaptación. Hay una idea clara y la vamos tomando para ser tomado en cuenta.



Tu equipo está bien en el torneo...

Sabía que venía a un equipo competitivo. Somos uno de los mejores equipos del torneo y esperamos seguir así. Es el objetivo que nos hemos tardado todos.



Hay críticas en El Salvador pero también mucha gente que sigue tu carrera...

Hay mucha gente que está pendiente de mi. Cuando debuté sentí mucha felicidad, yo sé que en mi país están al tanto de cómo voy y de mi carrera. Uno quisiera sumar siempre minutos y tener mi debut en LA es algo que quería.



¿Cómo ha tomado el hecho de tener pocos minutos desde tu llegada?

La verdad ha sido difícil. Como jugador siempre quieres jugar y para eso me esfuerzo. Me toca trabajar para cuando llegue la oportunidad pueda demostrar que estoy para rendir. Tuve pocos minutos para desarrollar mi juego. Quiero ayudar al equipo.



En el tema de la selección, ¿Crees que la selección te extraña?

La selección no me necesita. Tienen buenos jugadores, los mejores y cada cuerpo técnico tiene su idea. Lo que quiero de verdad es que le vaya de lo mejor a la selección. Que les vaya bien en esta Copa Oro es lo que toda la afición quisiera.



Hay mucha gente que pide que estés en la selección...

Siempre hay gente que quiere que esté. El que manda al final es el cuerpo técnico y uno en ese sentido no puede hacer nada. Ahorita en lo único que pienso es en mi equipo y en poder sumar y aportarles con mi fútbol. El tema de la selección no es conmigo en este momento porque no estoy allá y son decisiones del cuerpo técnico. Quiero ganar mi puesto en mi equipo y seguir disfrutando de esta liga.



Tenés amigos en esta selección ¿Has hablado con ellos, qué te dicen?

Tengo muchos amigos en la selección. Uno siempre les desea lo mejor a ellos y ojalá les vaya bien. De verdad que espero que sigan creciendo y avanzar a la siguiente ronda.



Cómo aficionado y ahora que estás fuera de la convocatoria ¿Cómo ves el fútbol de la selección?

Yo creo que la selección no es que necesite a gente en ataque o más delanteros. Al final no que prevalece es la idea del entrenador y que se defiende más. Cuando estaba Eduardo Lara la selección atacaba más y jugaba con dos delanteros. Ahora puede ser con uno o con dos pero siempre hay una idea clara de querer ganar. Creo que a veces las cirscuntanstancias obligan al equipo a echarse en defensa y a tratar de jugar de tu a tu y se buscar ganar. Eso es lo que he visto de esta selección. Pueden jugar de otra manera y hay jugadores para eso pero quién decide es el entrenador.



¿Hay algún problema con el técnico Carlos De los Cobos?¿Tuvieron alguna diferencia o problema en algún momento?

No tengo ningún tipo de relación con él y tampoco la quiero tener. La verdad es que yo estoy apoyando a la selección para que le vaya bien. Yo no apoyo cuerpos técnicos, sino al equipo. Quiero que les vaya bien. Espero que les vaya bien y clasifiquen. Creo que es lo que todos queremos, que la selección gane y clasifique a la siguiente ronda.



¿Qué se te viene en los próximos meses y cómo te ves?

Uno quiere volver a sentirse jugador. Quiero tener minutos y demostrar Por qué estoy acá. Estoy feliz acá y disfruto de mi familia pero lo importante también es jugar porque es el motivo por el que me trajeron.



¿Cuál es tu mensaje a la afición salvadoreña?

Agradezco que estén pendientes de mi persona. No los voy a defraudar y voy a dar lo mejor de mi cuando llegue la oportunidad de jugar. Han sido meses difíciles pero estoy tranquilo, se que el momento llegará si sigo trabajando como hasta ahora.

