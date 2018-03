Rodrigo Rivera: “El árbitro no se fijó y se sorprendió al ver mi lesión”

Lee también

Para Rodrigo Rivera, el inicio del torneo Clausura 2017 quedará marcado por la tarjeta roja recibida al minuto cinco de juego por una acción con el capitán de Pasaquina, Carlos Arévalo.El jugador arcense buscó un balón dividido con el “4” de los locales que terminó con un fuerte choque entre ambos jugadores que culminó con la expulsión del aliancista, acción que a criterio de Rivera fue una acción contingencial.“Fue un balón dividido con Arévalo, la verdad yo sabía que él traía la pierna elevada y no quería que me sorprendiera, por lo que también levanté mi pierna en defensa pero él me golpeó en mis costillas y yo impacté con él también en su zona estomacal”, explicó Rivera en el camerino de los albos. “Siento que el señor árbitro juzgó que solamente yo lo había lastimado y por eso me expulsó sólo a mí y no expulsó al jugador de ellos”, lamentó el “8” de los capitalinos.El volante de marca nacido en Ciudad Arce hace 24 años admitió que tras mirar la tarjeta roja directa por parte de Edgar Ramírez, él le mostró el fuerte golpe recibido por el pie del capitán de Pasaquina sobre su costado izquierdo que le provocó una marcada laceración “pero lo que le dije y lo que le enseñé de mi golpe no le hizo cambiar su opinión ni buscó expulsar también a Arévalo, fue criterio de él y al final él sabrá si se equivocó con su decisión”, afirmó.Rivera aseguró que el árbitro quedó impresionado por el golpe recibido y dijo que “no me dijo muchas cosas para explicarme su postura, pero sí se sorprendió la verdad al ver mi golpe, me dijo que no sabía que había sufrido ese golpe pero entiendo que ya había tomado una decisión y que no podía cambiarlo”.Sobre la acción, Carlos Arévalo aseguró al final del partido que “Fue una acción donde los dos buscamos la pelota, es cierto, los dos levantamos la pierna pero él chocó antes y me hizo una marca que se nota que el golpe fue fuerte”, destacó el capitán del equipo unionenese al mostrar también la laceración que Rivera le heredó en dicha acción.