Rodrigo Rivera recibe el alta en Santa Tecla

El médico de Santa Tecla, Luis Merlos, dijo este lunes que la radiografía tomada hoy a Rodrigo Rivera, volante tecleño, no refleja lesión grave en la nariz del jugador. Por lo tanto, descartó que haya necesidad cirugía para el mediocampista, que tuvo complicaciones nasales en el juego contra Limeño, por la fecha 8 del Apertura.

"La evolución ha sido favorable. Tanto con la aplicación de analgésicos e inyectable se le ha mermado cualquier situación complicada que se pueda presentar por falta de respiración. Se le hizo llegar a su punto el tabique nasal", apuntó Merlos en charla con EL GRÁFICO.

El galeno de los pericos aseguró que Rivera podrá entrenar sin problemas desde este martes. "'Ya le di el aval. No hay lesión ni fractura. Eso era de lo que queríamos asegurarnos", apuntó Merlos en plática con este medio.

SU FUNCIÓN EN CANCHA

Por su parte, el mediocampista salió satisfecho por el triunfo por 2-3 ante Limeño, el domingo, en Santa Rosa de Lima. El volante tuvo que ayudar desde la zaga.

''A la hora de defender estaba como central, pero a la hora de atacar estaba como "cinco" (volante recuperador y de ataque). No me costó porque ya había jugado así cuando estuve en Juventud Independiente. Pero acá lo importante no es la posición de uno, sino que el equipo ganó. Ahora quedó plasmado que el equipo no depende de tres o cuatro jugadores. Estamos llenos de jugadores con talento'", apuntó el mediocampista a EL GRÁFICO.