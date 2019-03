Rodríguez: "Me gustaría que el equipo tuviera más control de juego"

Alianza durmió la noche del sábado en primer lugar, luego del triunfo por 3-0 ante Sonsonate. Amanecerá este lunes en igual condición. Los albos tienen 29 puntos para agenciarse, por ahora, el liderato del Clausura, hasta la fecha 12. Se recuperó con creces luego de haber caído ante Chalatenango, el sábado anterior, por la fecha 11.

Luego del juego ante Sonsonate, el timonel albo, Jorge Rodríguez, dijo que le dio tranquilidad el triunfo que, de paso, lo pone en situación de inalcanzable en la cima.

"Te da tranquilidad estar en el primer lugar, pero también sabemos que el equipo tiene que mejorar. A veces no es de goles, pero sí de control del partido. Hay que dominar y llevar el partido donde uno quiere. Tenenos que tener más tranquilidad. Me gustaría tener más control del juego en sí ", apuntó el timonel del equipo albo.

Por otra parte, Rodríguez destacó la efectividad de su equipo, pero hizo una aclaración con respecto a cómo ha preprado a los jugadores que pisan constantemente el área del rival.

" Hemos diseñado el equipo no solo para que un delantero anote gol. Tenemos muchos mediocampistas que pueden anotar. Eso es lo importante para nosotros", dijo el entrenador albo.

Regularidad

Por otra parte, Óscar Cerén sigue siendo un jugador clave en el medio campo de los albos.



"Ya van dos o quizá tres torneos importantes en los que me mantengo al mismo ritmo y espero no bajar. Alianza tiene jugadores de primer nivel. No tenemos un equipo A ni B", dijo Cerén.

Luego, el volante de los paquidermos dijo que el equipo se fue con alegría, luego del triunfo ante Sonsonate.

"Contentos nos vamos, porque se nos da otro resultados para celebrar con nuestras familias. Eso nos da la pauta para seguir trabajando. Pero sabemos que aún falta mucho recorrido", dijo el mediocampista, quien desde este lunes se va a incorporar al trabajo de selección mayor.