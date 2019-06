Rodrygo: "Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil"

Rodrygo Goes, nuevo jugador brasileño del Real Madrid, dedicó en castellano sus primeras palabras en su presentación en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde, nervioso y emocionado el día que cumple su gran sueño, mostró su deseo de "dar muchas alegrías" al madridismo.



"Empiezo agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por mí y mi familia, gracias a todos los que hemos luchado juntos este tiempo", inició su rápida alocución aprendida de memoria y con un intento de hacerla en un castellano entendible.



Rodrygo prosiguió con sus agradecimientos refiriéndose al presidente Florentino Pérez y la afición del Real Madrid. "Gracias presi por la confianza que ha demostrado en mi trabajo y a los aficionados por el cariño. Espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!", terminó con su familia emocionada en primera fila antes de dirigirse al vestuario a vestirse de corto para pisar el césped del Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, calificó al brasileño Rodrygo Goes como "uno de los jóvenes prodigios" que marcarán el "presente y futuro" del fútbol, y en la presentación este martes del delantero brasileño destacó el "crecimiento espectacular" de un jugador de 18 años.

Rodrygo Goes mostró su felicidad por convertirse en jugador del Real Madrid, en un momento en el que sintió cumplir "el sueño de todos los niños de Brasil", tras una operación que confesó "se concretó en 20 minutos" por sus ganas de vestir la camiseta madridista.



"Es la realización de un sueño. Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil y de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida", reconoció feliz Rodrygo en su comparecencia ante los medios de comunicación.



Con menos nervios que en el palco de honor, donde fue más breve en su corto discurso en castellano, Rodrygo demostró que tiene muy avanzado el dominio del idioma. Intercaló respuestas con el portugués para dejar claro que cumple su gran deseo y está a disposición del club para intercalar, si hace falta, sus presencias en el primer equipo y en el Castilla.

Rodrygo comparó su juego con el de compatriotas como Robinho y Neymar, jugadores con los que dijo se identifica, y destacó entre sus grandes referentes a Ronaldo Nazario y Roberto Carlos que hicieron historia en el Real Madrid. "Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates".



Aunque aún no ha hablado con Zinedine Zidane, dijo que está "deseando" que le entrene y que prefiere jugar "por las bandas". En su cabeza no está la decisión del técnico francés sobre el equipo en el que jugará. "Eso es una cosa que no pienso. Estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo".



Su camino despierta comparaciones con el de Vinicius, con el que destacó su buena relación. "Desde el momento de mi fichaje hablé con Vinicius cuando nos encontramos en la selección. El Real Madrid siempre tiene a los mejores jugadores del mundo, voy a tener mucha paciencia".





"Es verdad que la operación se concretó en 20 minutos, lo puede decir mi papá. Siempre les dije que prefería al Real Madrid y que si venía no tenían ni que preguntar", reconoció.