Roldán y Cerén verán acción en la segunda fecha de la MLS

Este fin de semana continúan las acciones para los legionarios que militan en la MLS. Tras haber empezado la liga hace una semana, el volante Darwin Cerén y el lateral Alex Roldán afrontarán sus siguientes compromisos.



El mediocampista del Houston Dynamo jugó la primera parte del duelo de su equipo frente al Real Salt Lake en la jornada anterior, hasta que fue sustituido por Adalberto Carrasquilla. El partido acabó en empate sin goles.



Mientras que el futbolista del Seattle Sounders disputó los 90 minutos ante el Nashville SC, en un partido que finalizó en derrota para el equipo de Roldán.



Con los resultados de la jornada anterior, el Houston Dynamo se ubica en el noveno puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste con un punto. El Seattle Sounders, por otro lado, está un peldaño abajo del equipo texano, pero sin puntos a favor.



En busca de mejorar sus resultados, el Houston Dynamo buscará vencer en condición de visitante al Sporting KC este sábado en el Sporting Park. El partido se disputará a las 2:30 de la tarde, hora salvadoreña.



El Seattle Sounders viajará al Rio Tinto Stadium para enfrentarse al Real Salt Lake y obtener sus primeros puntos de la presente temporada. El duelo entre estas dos escuadras se disputará a las 5:30 de la tarde, hora de El Salvador, este sábado.



Zavaleta, a la espera



El central de la selección salvadoreña, Eriq Zavaleta, todavía no ha sido presentado oficialmente con el LA Galaxy, a pesar que el entrenador del cuadro angelino, Gregg Vanney esperaba tenerlo listo para esta semana en las filas del equipo.



“EriqZavaleta está en el proceso de finalización (del contrato con el Galaxy) No sé si estará listo esta semana contra el New York City, pero espero que podamos hacer algo para tenerlo disponible las próximas semanas”, dijo Vanney a Pase Filtrado previo al duelo ante los neoyorquinos.



El LA Galaxy venció al New York City por la mínima en la jornada uno de la liga, y consiguió posicionarse en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste, con tres puntos.

