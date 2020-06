"Rolo" Morales: encomiendas, cuarentena y liga mayor

Rolando Morales fue el portero de la selección sub20 que clasificó y disputó el Mundial de 2013. Fue una gran experiencia en lo personal y le dejó ese grato sabor de seguir escalando en el fútbol. El cancerbero pasa por el momento por una cuarentena domiciliar tras arribar hace unas semanas al país y se ha puesto a analizar cómo fomentar su negocio de venta de productos a través de encomiendas.

Hace unas semanas, Morales regresó al país por lo que tuvo que pasar por un centro de contención debido a los protocolos por el COVID-19. Confesó que al inicio tuvo temor de viajar a El Salvador lo que retrasó su vuelo; sin embargo, tuvo la fortuna que al llegar estuvo en un lugar tranquilo, sin problemas y con buena atención según relató.

"Nos llevaron a un centro de contención y estuvimos 11 días, gracias a Dios salimos rápido. Nos hicieron la prueba y cuando nos dieron los resultados en el que salí negativo, nos permitieron salir. Hay una mejor atención, te dan buena comida y lo único que se tardó fue que nos hicieran la prueba, pero nos explicaron que fue porque debían llevarse las muestras a otro laboratorio ", relató.

La prueba era algo que le preocupaba y se puso a ver videos en Youtube para estar preparado." Vi esos videos porque nos iban a hacer la prueba y espera que fuera o por la garganta o nariz, pero me hicieron ambas. Llegaron tipo 10 de la mañana y de la nada tocó, sacaron un gran hisopo y era una sensación rara. Estaba consciente que no iba a tener nada pero fue un alivio al tener los resultados negativos", expuso.

Acerca de la cuarentena, Morales está en casa debido también a que tiene restricciones de salir por los protocolos tras salir del centro de contención. Así que de momento trabaja en la logística de su negocio y también entrena por su cuenta para estar listo en el llamado que le haga el equipo.

Morales tiene un negocio de venta de productos diversos a través de encomiendas. "Los que me conocen y siguen en redes sociales saben que yo vendo de todo. Publico sobre diferentes productos como celulares, zapatos y hace poco que viajé traje ropa interior para hombres y ya se acabaron. No es quizá un negocio formal, pero ya estoy metido en esto de traer productos de Estados Unidos y es como algo que tengo de instinto de hacer negocios", agregó.

Así, Morales espera conseguir con esto debido a que "el fútbol va para largo" y no descarta incursionar en otro tipo de negocios. Esto también porque sabe que en el fútbol "no se cobran los 12 meses" y de ahí la necesidad de tener ingresos por otra parte.

El Atlético Marte le llamó en un momento que había decidido dejar el fútbol. Llegó a un acuerdo para estar con el equipo y mantener siempre su negocio. "Estuve como en la sombra, en segunda división sin hacer mucho ruido pero gracias a Dios pude jugar todos los partidos y eso me ayuda a sentir que quiero seguir en el fútbol. Con esto de la cuarentena me he puesto a entrenar nuevamente para estar listo porque tengo esa espina de estar en el radar de la primera división", agregó.

De hecho, los carabineros vuelven a la liga mayor y ese es el reto que esperaba el portero mundialista. El "Rolo" confiesa que tenía una lesión en su tobillo desde diciembre y este período le ha ayudado para recuperarse.

"Es un reto motivante y veo que los planetas se alinean para que pueda seguir con el equipo ahora en la liga mayor. Tengo esa experiencia y un cierto peso por el nombre y quiero aprovechar eso, me han dicho que quieren que siga en el equipo y quiero hacer competencia y eso es bueno para todos ", destacó.