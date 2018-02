Román Torres, jugador del Seattle Sounders, pidió no menospreciar al Santa Tecla

El zaguero central Román Torres es uno de las figuras del Seattle Sounders de la MLS, que este jueves enfrentará al Santa Tecla en la Liga de Campeones de CONCACAF.

El defensor habló en exclusiva con EL GRÁFICO, desde Seattle, sobre la serie ante los tecleños y de sus expectativas con la selección de Panamá de cara al Mundial de Rusia 2018.



¿Cómo llega el Seattle Sounders para el juego de este jueves en Las Delicias, frente al Santa Tecla?

Estamos bien físicamente para enfrentar ese juego. Llegamos con toda la motivación. Vamos a El Salvador con la idea de ganar el juego. Pero sabemos que no va a ser nada fácil. Para ganarlo hay que trabajarlo.

¿Qué saben de Santa Tecla?

Hemos visto algunos videos de ellos. Es un equipo que juega muy bien, tiene buenos jugadores. Tenemos que ir bien concentrados. Sabemos que van a jugar en su casa, con su gente. Es ahí donde nosotros tenemos que tener esa concentración. Será un lindo partido y esperemos sacar un buen resultado.

¿Hay alguna ventaja, a su criterio, por el hecho que el Sounders cerrará en casa?

La verdad creo que no ventaja. Siempre es diferente un partido del otro. Primero hay que jugarlo. El juego en El Salvador será difícil. Esperemos sacar un buen resultado en Santa Tecla para estar un poco más tranquilos cuando ellos vengan a Seattle. Tenemos que hacer nuestro trabajo en casa para finiquitar esta serie.

La cancha de Seattle es sintética al igual que la del Santa Tecla. En ese aspecto no hay ningún problema...

Nuestra cancha es sintética, sí. Sabemos que allá vamos a jugar en la misma superficie. Por ese lado creo que no hay problema. Independiente de que la cancha sea natural o sintética, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo.

¿Cree que hay mayor compromiso para ustedes por el hecho de que la MLS es superior a las ligas centroamericanas?

Creo que eso no influye. Son once contra once. El Santa Tecla tiene un buen equipo, igual que nosotros. Nosotros nunca hemos menospreciado a un rival. Siempre hemos respetado a los rivales. Vamos con esa mentalidad a ese partido. Vamos a hacer nuestro trabajo.

¿Qué tanto conoce a Christian Roldán, el jugador de madre salvadoreña que juega en el Sounders?

Claro. Con él hablo siempre. Me ha hablado bien de esos momentos que vivió en El Salvador. Aprecia y admira a El Salvador.

Hablemos del Mundial de Rusia 2018. Usted Marcó el tanto clave para meter a Panamá a su primer Copa del Mundo. ¿Cómo llega Panamá a ese juego?

La verdad es que muy bien. Cada uno de los compañeros está trabando duro en sus clubes. Los compañeros esperan rendir en sus clubes para llegar en buen tono al mundial.

¿Cómo mira el grupo que comparten con Túnez, Bélgica e Inglaterra?

Independientemente del grupo que nos haya tocado, vamos con esa mentalidad de disfrutar el Mundial. Es algo histórico, es algo que nos ganamos. Hay que enfrentar el grupo de la mejor manera, haciendo el trabajo de nosotros. Independiente del rival que tengamos de frente vamos a ir a hacer un buen trabajo. Vamos a hacer un buen papel en el Mundial.

¿Inglaterra es el rival a vencer?

La verdad, no le puedo decir si es el rival a vencer. Inglaterra, Bélgica y Túnez van a ser juegos difíciles. Hoy en día no podemos decir que esos rivales van a pasarnos por encima. Creo que hoy en día hay que jugar los partidos. El fútbol ha cambiado mucho.