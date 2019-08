Romero: "Esta noche mi equipo se fajó"

El técnico del Águila Carlos Romero valoró el esfuerzo defensivo del equipo luego de la derrota ante el Saprissa en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf.

En la rueda de prensa, Romero defendió su idea de juego ante un periodista costarricense que trató de sacarlo de sus casillas al remarcarle las 15 ocasiones de gol que tuvo el cuadro morado.

Romero aclaró que no quita virtudes al Saprissa, pero destacó el esfuerzo de su equipo. También dijo que, el hecho de que Saprissa tuvo al menos 15 llegadas, no significa que su defensa actuó mal.

"Usted dice que Saprissa tuvo 15 oportunidades por qué no las hizo", reaccionó el técnico salvadoreño, mientras que el comunicador admitió que ese fue un fallo del Saprissa. "Si hace la mitad se van con 7 goles ustedes", expresó el costarricense.

Romero no se quedó callado y lanzó esta frase. "No es que mi equipo defensivamente haya jugado mal. Ellos llegaron y tuvieron, pero como todo en el fútbol es normal. Tampoco hemos enfrentado al Barcelona. No le puedo quitar a mi equipo y no lo estoy maquillando, pero esta noche mi equipo se fajó".

