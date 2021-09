Ronald Arévalo, legionario del fútbol danés, listo para jugar con la selección de El Salvador

Ronald “Ronny” Arévalo, jugador del HB Koge de la segunda categoría del fútbol de Dinamarca, es uno de los nuevos rostros en la seleción de El Salvador para el partido amistoso del próximo viernes contra Guatemala en el Audi Field de Washington.

Arévalo se incoporó el lunes al trabajo de la selección nacional y aplaudió el desempeño mostrado en la octagonal por el combinado cuscatleco.

"Me siento bien al estar acá en el país. Soy un jugador que dribla mucho, doy pases adelante, juego de volante ya sea por derecha o izquierda", dijo el legionario que milita en el fútbol de Dinamarca.

Saltar al fútbol europeo no es fácil, y menos cuando está involucrado un joven futbolista; pero si el viejo continente llama a las puertas de un jugador es porque le ha visto un futuro prometedor.



El salvadoreño nacido en Nueva Jersey juega de volante ofensivo y tiene el récord de ser el futbolista más joven en marcar un gol en la USL 2, cuando hizo una anotación con 16 años con el Cedar Stars.

"El clima es algo caliente aquí pero hay que adaptarse, el grupo es bueno, la gente me trata bien y me siento feliz. El ver lo hecho en la octagonal me motiva a jugar acá", dijo.



Su estilo de juego se caracteriza por su velocidad; se le facilita hacer regates y es muy técnico con el manejo del balón.



El pasado 10 de julio, Arévalo recibió su pasaporte salvadoreño y ha sido convocado por primera vez para representar a la selección de El Salvador en cualquiera de sus categorías.



Según Diego Henríquez, director deportivo de la selección nacional, “Ronny” Arévalo podría jugar en el esquema del técnico Hugo Pérez como extremo en cualquiera de las dos bandas.



“Lo van a poder ver de extremo por izquierda o derecha. Es explosivo, rápido y técnicamente muy bueno", dijo Henríquez.