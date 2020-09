Ronald Cerritos júnior es el nuevo fichaje del Orange County de la USL

Orange County, de la USL Championship, de Estados Unidos, será el nuevo equipo para delantero salvadoreño, Ronald Alexis Cerritos (hijo), de 19 años, para las próximas dos temporadas. Por ahora, solo debe esperar que su último club, el portugués AD Oliveirense, de la tercera liga lusa envíe los documentos requeridos al seleccionado juvenil cuscatleco.

Fue su padre, Ronald, exseleccionado mayor salvadoreño y exjugador de equipos de la MLS, quien confirmó a EL GRÁFICO la llegada del delantero a las filas del County.

"La USL es una liga que está a un paso de la MLS. Ahora, según lo que nos dijeron solo hay que esperar una semana, a más tardar, para que lleguen a Estados Unidos los papeles de Alexis, desde Portugal. Ojalá que para este sábado, él pueda estar disponible para el County. Desde hace diez días se incorporó a este su nuevo equipo. Se tuvo que someter a un examen de Covid- 19, que salió negativo, y pasó una semana en cuarentena. Este equipo de County lo han hecho competitivo, para poder pelear por el campeonato", indicó Cerritos padre.

Por otra parte, el padre del jugador cuscatleco dijo que se optó por ir al Orange, debido a que tiene una apuesta por los jóvenes de distintas nacionalidades. "Nos gustó la idea de este club, que creo que es una buena opción para que Alexis siga formándose. Mi hijo está contento, motivado", expresó el exseleccionado absoluto.

Orange será el cuarto equipo en la carrera de Cerritos hijo , quien desde 2016 a 2018 jugó las selecciones cuscatlecas sub-17 y sub-20. Antes de ir a este club de la USL, el atacante salvadoreño jugó para Pachuca sub-20 (2018), DC United B (2019) y AD Oliveirense (2020)

"Orlando City quería verlo, pero por la pandemia no se puede entrar ahora a la burbuja que ellos tienen. Pero Orange se interesó en él. Ya lo venían siguiendo. Esperemos que le vaya bien ahí" dijo el padre del atacante.

Antecedentes

Antes de ir al Orange, Cerritos (hijo) se abrió puerta en el AD Oliveirense , de la tercera liga portuguesa, para los próximos dos años. Pero tras el brote de coronavirus a escala mundial, esa liga, al igual que otras en el mundo, tuvo que irse a pausa forzada por un buen tiempo. Pero esa competencia portuguesa no se pudo reanudar, por lo que Cerritos tuvo que volver desde marzo a Estados Unidos, donde reside.

Hace tres meses, en plática con EL GRÁFICO, Cerritos padre confirmó que su hijo no seguiría en las filas de Oliveirense. "Cuando hubo el brote de la pandemia, mi hijo ya tenía un mes de estar en el equipo de Portugal, ya se había adaptado a las siete horas de diferencia de horario con respecto a Estados Unidos. Ya conocía al grupo con el que jugaba. Comenzó a jugar y solo unos días después apareció esto del coronavirus. No pudo seguir en ese equipo de Portugal", explicó el exseleccionado nacional.

Por ahora, Cerritos padre tuvo conocimiento de que AD Oliveirense, de la tercera liga lusa, no la pasa bien desde lo financiero. "El aspecto financiero golpeó fuerte al club y el presidente de ese equipo me dijo que no sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, mi hijo, el presidente de ese club portugués y yo lo hablamos y le dijimos que si había incertidumbre, que si nos podía dar el pase. Ronald había firmado por dos años con ese club, pero desgraciadamente pasó esto del coronavirus", dijo Cerritos padre.