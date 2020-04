Ronaldinho cumplió un mes de encierro, en medio de la emergencia por COVID-19

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, procesado en Paraguay por ingresar con pasaporte falso, cumple este lunes su primer mes de prisión preventiva y en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, que ha paralizado casi toda la actividad judicial del país sudamericano.



Ronaldinho y su hermano mayor y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, se encuentran en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional, en Asunción, que también funciona como cárcel.



Si bien el caso de los dos hermanos sigue en proceso, pese a ese parón judicial, no ha habido ninguna novedad en ese sentido desde el 13 de marzo cuando un tribunal de apelación se opuso al levantamiento de la libertad preventiva que solicitaron sus abogados.



El grupo de abogados que los defiende, encabezado por el exfiscal Adolfo Martín, no hace declaraciones a los medios argumentando un pacto de confidencialidad con el exdelantero del Barcelona, Milán y PSG, por lo que se desconoce en qué momento del proceso se podría insistir en la excarcelación.



El proceso prevé seis meses de plazo para presentar el escrito final de acusación, previo al juicio oral, según dijo a Efe Federico Delfino, uno de los fiscales del caso.



Delfino no quiso "aventurar" alguna opinión sobre si los Assis Moreira podrían litigar de estar en libertad, dado que la acusación, "producción de documentos públicos de contenido falso", con una expectativa de hasta cinco años, les podría permitir ese beneficio.



Ronaldinho y su hermano llegaron a Asunción el 4 de marzo para apoyar con su imagen un programa de asistencia social a niños y niñas de Paraguay.



Dos días después fueron detenidos al conocer que ingresaron en el aeropuerto internacional de Asunción con pasaportes paraguayos manipulados, y que sus abogados aseguran que fueron un regalo, dado que tenían pensado abrir negocios en Paraguay.



Entre los imputados figura Dalia López, la empresaria paraguaya que les recibió en el aeropuerto y presidenta de la fundación benéfica que gestionó la presencia de los hermanos en este país.



López está declarada en estado de rebeldía y con orden de captura internacional desde el 18 de marzo.



La empresaria está señalada por la Fiscalía como supuesta cabeza de una red dedicada a "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso", con vinculaciones en los organismos del Estado.



Ronaldinho celebró su 40 cumpleaños el 21 de marzo pasado en la Agrupación Especializada, donde ha tomado parte en partidos de fútbol con otros internos.

Lee también