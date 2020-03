Ronaldinho en la cárcel: nueve días que cambiaron la vida del astro brasilero en Paraguay | FOTOS

Nueve días han pasado desde que se conoció que Ronaldinho había sido detenido por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso. Bromas aparte, la justicia de aquel país lo encontró culpable y lo encerró en una cárcel local. Junto a su hermano, el ex jugador del Barcelona busca demostrar su inocencia para salir de esa situación. No obstante, la sonrisa no la negocia: juega y deslumbra con su clase a los reos en partidos en el penal.

Ronaldinho fue detenido en Paraguay por presuntamente haber utilizado un documento de identidad falso

La Fiscalía paraguaya ordenó la detención de Ronaldinho Gaúcho por presuntamente haber ingresado a Asunción con un “documento adulterado”. Agentes fiscales y de la Policía Nacional allanaron la habitación del hotel donde se alojan el exfutbolista y su hermano, donde Ronaldinho tenía previsto presentar el jueves 06 de marzo un programa de atención sanitaria gratuita para menores.

Los memes de Ronaldinho no tardaron en llegar

Pese a los problemas legales, la sonrisa no se negocia

Un día después, Ronaldinho compareció ante un juez esposado

Ronaldinho compareció ante juez esposado, en Paraguay.

Ese fue el inicio de un periplo que ‘Dinho’ nunca quiso recorrer. Lo último que se pudo conocer fue la confirmación del Tribunal en Paraguay que ratificó su permanencia en la cárcel.

Un tribunal de apelación ratificó este viernes que el ex astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, deberá seguir en prisión en un cuartel policial de Asunción por utilizar pasaporte paraguayo adulterado.

Este fue el documento falso que se filtró de Ronaldinho

Los abogados de Ronaldinho y su hermano Roberto plantearon el jueves la revisión de medidas adoptada por un juez el pasado martes. El tribunal de apelaciones tenía plazo hasta el lunes próximo para tomar una decisión pero se pronunció este viernes al rechazar la petición de libertad del exfutbolista del FC Barcelona y su hermano Roberto.

“No ha cambiado el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación que fundamentan la medida cautelar para mantener sujeto al proceso a los hermanos Assis Moreira”, subrayó el fallo de los jueces Gustavo Ocampos, Gustavo Santander y Pedro Mayor.

Ronaldinho fue liberado tras estar detenido ocho horas. (Twitter)

Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005, y su hermano Roberto están privados de su libertad desde el viernes de la semana pasada, imputados por el supuesto delito de uso de documentos públicos de contenido falso.

Ambos utilizaron pasaporte paraguayo adulterado para ingresar al país el miércoles 4 de marzo y de su poder también se incautaron cédulas de identidad paraguayas.

Así lo detuvieron en Paraguay

Uno de los fiscales investigadores, Marcelo Pecci, reveló que los documentos que fueron encontrados en poder de Ronaldinho y Roberto costaron a los gestores del trámite 18.000 dólares.

Los divertidos memes de Ronaldinho por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso. (Foto: Facebook y Twitter)

Dos gestores detenidos, Sebastián Medina e Iván Campos, revelaron que tales documentos les fueron solicitados por la empresaria Dalia López, titular de la fundación “Fraternidad Angelical”, patrocinante de la venida de la estrella del fútbol, supuestamente para ser obsequiados a los brasileños.

Todo funcionario público que se lo cruzaba, terminaba sacándose una foto con él

Los gestores fueron imputados por “producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal”.

Ronaldinho, un mago del balón que acumula deudas y problemas con la Justicia | Foto: Reuters