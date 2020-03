Ronaldinho pide arresto domiciliario en una mansión y esta es la respuesta del juez

El astro brasileño continúa detenido en Paraguay luego que fuera sorprendido ocupando documentos falsos. Mientras la defensa del ex futbolista sigue trabajando para que deje la cárcel, los esfuerzos no han sido satisfactorios: Sufrió un duro revés en su intención de salir libre.

Sus abogados solicitaron el arresto domiciliario para que el ex Barcelona cumpliera el proceso en una mansión en suelo guaraní, sin embargo, el pedido fue negado.

"El juez rechazó el pedido de la defensa que pidió su libertad ambulatoria o su arresto domiciliario", anunció el fiscal de la causa Osmar Legal.

El juez Gustavo Amarilla argumentó la determinación: "Van apareciendo nuevos elementos que hablan de complicidad o autoría de funcionarios públicos y empresarios… una fuga podría entorpecer la investigación fiscal".

Y mientras tanto van saliendo a la luz más detalles de los días de Ronaldinho detenido en Paraguay.

"Está en un lugar en donde habitan aproximadamente 25 internos y en la mayor parte del día se maneja dentro de su dormitorio", sostuvo Blas Vera, encargado de la Agrupación Especializada en donde se encuentra detenido, a Radio Ñanduti.

El ex campeón del mundo con la selección brasileña se encuentra en un sector ubicado en la planta alta de la cárcel.

En imágenes que se filtraron en las últimas horas, se lo puede ver en el patio de la fortaleza de la policía, compartiendo el tiempo con otros presos. Además, Blas Vera explicó que el ex futbolista al principio estaba más tranquilo, pero que el revés judicial que recibió lo ha golpeado anímicamente.

Sigue recibiendo visitas aunque no de familiares. "Algunos futbolistas son los que suelen visitarlo. Carlos Gamarra, Rogelio Delgado, entre otros", contó el comisario encargado de la cárcel donde está detenido.

Precisamente Gamarra habló tras salir de la prisión: "Él está bien, firmando autógrafos a todos los chicos. Estuve en una sala conversando con él". El ex jugador paraguayo agregó antecedentes de un diálogo que sostuvo con Ronaldinho: "Me dijo: 'yo vengo de abajo, conozco el sufrimiento, lo único que me preocupa es mi mamá'".