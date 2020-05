Ronaldo Almendares, segundo en el Iniesta Challenge

El futbolista del Once Deportivo Ronaldo Almendares participó en el Iniesta Challenge del Banco Agrícola y según la elección del excapitán del Barcelona fue el segundo mejor video de los que revisó el manchego que milita en el Vissel Kobe de Japón.

"Participé en el Iniesta Challenge de Banco Argícola y quedé en segundo lugar. Gracias Andrés Iniesta", escribió el zaguero del Once Deportivo en su cuenta de Twitter.

Luego en plática con Grupo LPG, Almendares confesó que fue una gran emoción y sorpresa estar entre los mejores tres lugares del Iniesta Challenge, considerando que él zaguero no es practicante asiduo del freestyle.

"Es gran privliegio poder ser elegido por Iniesta porque no solo participé yo sino que hubo muchos videos. Se me dio la oportunidad y quedé en segundo lugar. Yo me imaginé que iban a participar muchos freestyler y yo soy jugador de fútbol 11, hasta ahora en cuarentena me dí cuenta que puedo hacer algunas cosas, no me imaginé que iba a ganar pero quería participar", explicó Ronaldo Almendares, jugador formado en las reservas del Atlético Marte, Universidad de El Salvador y Alianza FC.

El reto futbolístico fue uno de los segmentos durante el Facebook live del Banco Agrícola con el exjugador del Barcelona y de la selección española el cual denominó "Una tarde con Andrés Iniesta". El premio del concurso era una camisa y dos balones autografiados por el manchego.

"Está todo controlado. Lo tengo aquí apuntado porque no me lo puedo saber de memoria los nombres". El primer video elegido por Iniesta fue el de la cuenta Franklyn.a_cruz.r, Ronaldo Almendares (ronaldoalmendarrs48) fue el segundo que mencionó el excapitán azulgrana y en el tercer lugar quedó raelithorubio.

Andrés Iniesta se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia reciente del fútbol. Fundamental con el Barcelona la década pasada y autor de increíbles hazañas que le valieron ser el autor del gol con el que la selección de España logró su primera Copa del Mundo en 2010.

Andrés logró todos los títulos que tuvo enfrente con el Barcelona. Dos tripletes (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones) así como mundial de clubes, supercopa de España y supercopa de Europa.

Para participar en el Iniesta Challenge fue necesario publicar un video mostrando las habilidades con el balón. En el caso Almendares compitió con un video en el que ejecutó algunas técnicas de mucha dificultad como el levantado de balón, una vuelta al mundo que incluyó el tradicional taco más un giro completo y control de la esférica.

"La verdad no me lo creía porque un jugador que es crack mundial, vea mi video y me menciones es una cosa de loco. Estaba ansioso viendo el en vivo en mi cuarto", dijo el zaguero del Once Deportivo.

PREPARACIÓN EN CASA

Ronaldo Almendares también explicó que llevan un plan de trabajo desde casa el cual da seguimiento el técnico español Juan Cortés.

"Tenemos un grupo en WhastApp donde el profe Juan Cortés nos manda el rutinas diarias las que nosotros tenemos que realizar. A finales de este mes tenemos que descargar un aplicación para hacer videollamadas y poder entrenar todos juntos. Tenemos ansias de regresar al trabajo y esperamos en Dios que esto acabe pronto para poder jugar fútbol", comentó.

"Esperamos hacer el papel que hicimos el torneo pasado o mejor. Poder llegara a a la final y demostrar que no fue una casualidad", dijo al hablar de sus expectativas.