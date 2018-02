Rubén Alonso reafirma su continuidad con el Sonsonate

Rubén Alonso ratificó su continuidad en el banquillo de Sonsonate, luego de derrotar al Águila en el estadio Ana Mercedes Campos, en duelo por la fecha siete del Clausura 2018.

El estratega uruguayo llegaba urgido por la victoria, tras sostener una reunión con jugadores y directiva a media semana para mantenerlo en el cargo, pese a los resultados irregulares logrados en el arranque liguero.

Pero eso quedó quedó atrás anoche, cuando su equipo demostró personalidad y dio un salto de calidad para derrotar al Águila ante su público.

Alonso dijo sentirse contento y aseguró que sus pupilos mostraron mucha personalidad para sacar la segunda victoria del campeonato.

"Este equipo viene trabajando y viene mejorando partido a partido. Hoy tuvo una mejora grande y se le ganó a un grande. Sin tirar campanas al vuelo, se le ganó y se hizo bien, pero esto no es nada más es un gane", apuntó Alonso.

El técnico cocotero apuntó que el gane le da más confianza para seguir buscando más resultados positivos como entrenador cocotero.

"Yo estoy en el cargo. Al final yo decía que iba a analizar ganando o perdiendo y lo he analizado. Dios me va a dar esa sabiduría para que yo continúe. Jamás me tiro de un barco. He descendido, he salido campeón... Ni soy el más grande entrenador, pero creo que tampoco soy el peor", dijo Alonso.

Por su parte, José Manuel Rivera, volante cocotero y autor de uno de los goles ante Águila, también se mostró contento por el gane y aseguró que el equipo va mejorando poco a poco.

"Estamos trabajando. Hay que confiar en la idea que tenemos. Yo estoy muy emocionado, porque cada partido que pasa estamos jugando mejor. Entonces eso es muy importante en cualquier proyecto", manifestó el mexicano.

Rivera aseguró que la victoria sirve de bálsamo para la afición cocotero, que apoya partido a partido en los juegos de local.

"Tenemos una afición exigente, una afición que ya nos exigía que sacara mis puntos aquí (como local) y ahí lo tienen. Deben confiar en nosotros", sostuvo el azteca.