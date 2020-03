Rubén Da Silva le apuesta a la continuidad

Para el uruguayo Rubén "Polillita" Da Silva el encierro en casa que ha provocado la cuarentena domiciliar decretado por el gobierno central desde el pasado domingo no le ha provocado un mayor estrés a lo normal que implica intentar diluir 24 horas dentro de su casa de habitación.

"Lo tomamos con normalidad, tengo a mis hijos en Montevideo y la preocupación es latente como todo padre a que ellos estén bien por allá", afirmó el estratega que se ha convertido en el técnico con más tiempo de estar sentado en el banquillo cocotero desde su retorno a la primera división en el Apertura 2015.

"Estoy tranquilo con mi señora en casa, tratamos de llevar un ambiente donde el ocio no sea al extremo pero siempre guardando las medidas de salubridad que se pide en momentos como los que estamos viviendo", señaló.

Sobre su lado con Sonsonate, "Polillita" Da Silva admite que "tengo contrato con Sonsonate hasta diciembre de este año, no sé si los directivos van a respetarlo por todo lo que está sucediendo con esta pandemia, hace dos días hablamos con el tesorero sobre el tema del pago pendiente, cobramos solo la pretemporada y después no hemos recibido nada de salario", destacó el estratega quién intenta siempre que se toca esa mora salarial de no hablar de más.

"Es un tema que no quiero ahondar al respecto, nos dijeron que van a pagar hasta esa fecha, (el 20 de marzo) pero es un tema que no me compete comentar, nos han dicho que sí nos pagarán, que están a la espera de una persona radicada en los Estados Unidos quién se hará cargo de ello pero entendemos que por la situación no ha logrado llegar", aseguró.

RELAJADO

El técnico de los cocoteros confesó que hay un sin fin de actividades que realiza junto a su esposa en casa a fin de matar el tiempo tras el quehacer doméstico.

"Buscamos en qué ayudar en casa, no cocino, aclaro eso, esa actividad la hace mi esposa, miramos muchas películas y tratamos de pasarla bien, ni en mi carrera como jugador he vivido este momento en que me encuentro, es algo nuevo en nuestras vidas y tratamos en lo posible que no nos afecte", acotó.

Sobre la finalización del torneo, Da Silva es claro en decir que "lo único que he dicho es que se hizo bien es haber suspendido el torneo por el bien de todos, de las demás cosas que decretó la FESFUT no me competen opinar porque desconozco las razones que tuvieron", confesó. "Pienso que como Sonsonate pusimos haber hecho más, no hicimos una buena primera rueda y lo reconozco, motivos hay muchos como las lesiones, los malos juegos y nos afectó sobre todo el hecho de haber comenzado de último la pretemporada para afrontar el torneo, estuvimos definitivamente en deuda con la afición de Sonsonate", señaló el estratega charrúa.